ЦВО наращивает мощь самолетами и вертолетами

Штаб ЦВО расположен в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Войска Центрального военного округа (ЦВО) в 2022 году получат 17 самолетов и вертолетов для наращивания мощи объединения военно-воздушных и сил войск противовоздушной обороны. Об этом сообщил журналистам командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

«Для наращивания боевой мощи объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа и дальнейшего совершенствования системы противовоздушной обороны на вооружение поступит 17 самолетов и вертолетов, — рассказал Лапин, пишет «Интерфакс». Он уточнил, что полки Поволжья и Сибири также усилятся. Они получит восемь единиц новых мобильных радиолокационных станций.

Также в состав ЦВО входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Ранее силы подразделений ЦВО, дислоцируемые в Казахстане, были приведены в режим повышенной готовности из-за беспорядков в стране. Они возникли в начале января после повышения цен на сжиженный газ.

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