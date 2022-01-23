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ЦВО наращивает мощь самолетами и вертолетами

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, штаб цво, армия россии
Штаб ЦВО расположен в Екатеринбурге Фото:

Войска Центрального военного округа (ЦВО) в 2022 году получат 17 самолетов и вертолетов для наращивания мощи объединения военно-воздушных и сил войск противовоздушной обороны. Об этом сообщил журналистам командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

«Для наращивания боевой мощи объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа и дальнейшего совершенствования системы противовоздушной обороны на вооружение поступит 17 самолетов и вертолетов, — рассказал Лапин, пишет «Интерфакс». Он уточнил, что полки Поволжья и Сибири также усилятся. Они получит восемь единиц новых мобильных радиолокационных станций.

Также в состав ЦВО входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Ранее силы подразделений ЦВО, дислоцируемые в Казахстане, были приведены в режим повышенной готовности из-за беспорядков в стране. Они возникли в начале января после повышения цен на сжиженный газ.

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Войска Центрального военного округа (ЦВО) в 2022 году получат 17 самолетов и вертолетов для наращивания мощи объединения военно-воздушных и сил войск противовоздушной обороны. Об этом сообщил журналистам командующий войсками ЦВО Александр Лапин. «Для наращивания боевой мощи объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа и дальнейшего совершенствования системы противовоздушной обороны на вооружение поступит 17 самолетов и вертолетов, — рассказал Лапин, пишет «Интерфакс». Он уточнил, что полки Поволжья и Сибири также усилятся. Они получит восемь единиц новых мобильных радиолокационных станций. Также в состав ЦВО входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге. Ранее силы подразделений ЦВО, дислоцируемые в Казахстане, были приведены в режим повышенной готовности из-за беспорядков в стране. Они возникли в начале января после повышения цен на сжиженный газ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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