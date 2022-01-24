Цены на поддельные QR-коды взлетели из-за «Омикрона»

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«Омикрон» стал причиной резкого роста цен на поддельные COVID-сертификаты и ПЦР-тесты Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

На фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон» по всему миру, в том числе в России, выросли цены на поддельные COVID-сертификаты и результаты ПЦР-тестов. Об этом указано в исследовании компании Check Point Research, специализирующейся на информационной безопасности.

«Самый резкий скачок цен [в декабре—январе] мы чаще всего наблюдали в США и Европе, преимущественно в Великобритании. Цены в России выросли так же резко. Нам называли стоимость между 75 и 500 долларами», — пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование.

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После объявления о введении сертификатов о вакцинации в первой половине 2021 года поддельные документы стоили меньше 100 долларов. Сейчас цена данной услуги выросла до 200-600 долларов. Такой рост эксперты связывают с «Омикроном», поскольку страны ужесточают меры по контролю распространения нового штамма.

Сейчас Россия готовится к пятой волне коронавируса из-за «Омикрона», пишут «Дни.ру». Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что новый штамм опаснее прежних, поскольку человек становится заразным уже в первые сутки. Среди симптомов врачи указывают усталость, головная боль, насморк, чихание, высокая температура тела, кашель или боли в горле.

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На фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон» по всему миру, в том числе в России, выросли цены на поддельные COVID-сертификаты и результаты ПЦР-тестов. Об этом указано в исследовании компании Check Point Research, специализирующейся на информационной безопасности. «Самый резкий скачок цен [в декабре—январе] мы чаще всего наблюдали в США и Европе, преимущественно в Великобритании. Цены в России выросли так же резко. Нам называли стоимость между 75 и 500 долларами», — пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование. После объявления о введении сертификатов о вакцинации в первой половине 2021 года поддельные документы стоили меньше 100 долларов. Сейчас цена данной услуги выросла до 200-600 долларов. Такой рост эксперты связывают с «Омикроном», поскольку страны ужесточают меры по контролю распространения нового штамма. Сейчас Россия готовится к пятой волне коронавируса из-за «Омикрона», пишут «Дни.ру». Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что новый штамм опаснее прежних, поскольку человек становится заразным уже в первые сутки. Среди симптомов врачи указывают усталость, головная боль, насморк, чихание, высокая температура тела, кашель или боли в горле.
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