Виталия Бережного будут судить по трем особо тяжким статьям Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Подозреваемого по делу об убийстве школьницы в Тюмени будут судить также за похищение, изнасилование и действия сексуального характера. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СК РФ. Следователи закончили работу над делом и сформулировали обвинение.

«Завершены следственные действия по уголовному делу об убийстве 8-летней девочки в Тюмени. Виталий Бережной обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 4 ст. 131, п. „б“ ч. 4 ст. 132, пп. „в“, „к“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с похищением и изнасилованием, насильственные действия сексуального характера)», — рассказали URA.RU в пресс-службе СК РФ.

По версии следствия, 30 июня 2021 года Бережной встретил ранее незнакомую ему малолетнюю девочку. Обманом он заманил ее к себе домой, где связал скотчем, изнасиловал и задушил. После тело ребенка убийца спрятал в холодильнике, а позднее, попытавшись скрыть следы преступления, упаковал в коробку и отнес на берег озерa Оброчное.

Розыск пропавшей девочки длился почти два месяца. Из-за безуспешности поисков в дело включилось главное управление СК РФ. Вскоре после этого был задержан подозреваемый.

Как сообщало URA.RU, сам Виталий Бережной заявил о своей невиновности. Мужчина настаивает, что признательные показания с него выбили под пытками.

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