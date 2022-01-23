После использования нелегального стеклоомывателя можно попасть в реанимацию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Стеклоомывающая жидкость «Драйв комфорт» может стать причиной отравления тюменцев метанолом, так как в ее составе содержится опасный компонент. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Ранее в регионе из-за употребления водки из метилового спирта погибли девять человек.

«В продаже, в том числе и на территории Тюменской области, может находиться стеклоомывающая жидкость „Драйв комфорт“ производства ООО „Пром Снаб“ с превышением содержания метанола. Этот яд воздействует на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, или приеме внутрь», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Как пояснили в ведомстве, производителя «незамерзайки» уличили в том, что он указывает на этикетках несуществующий адрес регистрации. Стеклоомыватель этой фирмы, произведенный после февраля 2020 года, делают в неизвестных условиях, а данные воруют у других фирм.

В Роспотребнадзоре тюменцам рекомендуют не покупать данный товар. О случаях его продажи просят сообщать в ведомство.

Как сообщало URA.RU, в Тюмени после употребления водки с метанолом в составе скончались девять человек. Еще восемь погибли в ХМАО. Ранее были зарегистрированы смерти и от стеклоомывателей из метилового спирта: так, в Иркутске жертвами стали 78 человек.

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