Два сенатора из разных регионов УрФО оказались друзьями детства

25 января 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Сенатор от Югры Эдуард Исаков (в центре) и сенатор от Свердловской области Александр Высокинский выросли в одном дворе Фото: Александр Григоренко © URA.RU Сенаторы Совета Федерации от Югры Эдуард Исаков и Свердловской области Александр Высокинский оказались друзьями детства и выросли в одном дворе. Эту информацию URA.RU подтвердил Исаков. «С Александром Высокинским мы действительно выросли в одном дворе, вместе ходили в детский сад, у нас была общая компания друзей. Занимались футболом в дворовом клубе, зимой заливали каток и играли в хоккей. Для нас стало неожиданностью встретиться через столько лет в Совете Федерации. Александр пришел работать в Федеральное собрание недавно — в сентябре 2021 года с поста первого заместителя губернатора Свердловской области. У него за плечами колоссальный управленческий опыт», — сообщил югорский сенатор. Исаков также отметил, что они общаются с Высокинским и по рабочим вопросам. «Мы работаем в разных комитетах, Александр — в комитете Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, я — в комитете по экономической политике. Деятельность комитетов связана, мы уже провели ряд рабочих встреч, в том числе обсудили вопрос диверсификации предприятий Свердловской области», — прокомментировал югорский сенатор. Высокинский в разговоре с URA.RU отказался от комментариев, сославшись на занятость. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Исаков находится в Совфеде уже второй срок. Он был переназначен на этот пост осенью 2020 года, когда Наталью Комарову переизбрали на третий губернаторский срок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сенаторы Совета Федерации от Югры Эдуард Исаков и Свердловской области Александр Высокинский оказались друзьями детства и выросли в одном дворе. Эту информацию URA.RU подтвердил Исаков. «С Александром Высокинским мы действительно выросли в одном дворе, вместе ходили в детский сад, у нас была общая компания друзей. Занимались футболом в дворовом клубе, зимой заливали каток и играли в хоккей. Для нас стало неожиданностью встретиться через столько лет в Совете Федерации. Александр пришел работать в Федеральное собрание недавно — в сентябре 2021 года с поста первого заместителя губернатора Свердловской области. У него за плечами колоссальный управленческий опыт», — сообщил югорский сенатор. Исаков также отметил, что они общаются с Высокинским и по рабочим вопросам. «Мы работаем в разных комитетах, Александр — в комитете Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, я — в комитете по экономической политике. Деятельность комитетов связана, мы уже провели ряд рабочих встреч, в том числе обсудили вопрос диверсификации предприятий Свердловской области», — прокомментировал югорский сенатор. Высокинский в разговоре с URA.RU отказался от комментариев, сославшись на занятость. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Исаков находится в Совфеде уже второй срок. Он был переназначен на этот пост осенью 2020 года, когда Наталью Комарову переизбрали на третий губернаторский срок.