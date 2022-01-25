Два сенатора из разных регионов УрФО оказались друзьями детства

Сенаторы Совета Федерации от Югры Эдуард Исаков и Свердловской области Александр Высокинский оказались друзьями детства и выросли в одном дворе. Эту информацию URA.RU подтвердил Исаков.
«С Александром Высокинским мы действительно выросли в одном дворе, вместе ходили в детский сад, у нас была общая компания друзей. Занимались футболом в дворовом клубе, зимой заливали каток и играли в хоккей. Для нас стало неожиданностью встретиться через столько лет в Совете Федерации. Александр пришел работать в Федеральное собрание недавно — в сентябре 2021 года с поста первого заместителя губернатора Свердловской области. У него за плечами колоссальный управленческий опыт», — сообщил югорский сенатор.
Исаков также отметил, что они общаются с Высокинским и по рабочим вопросам. «Мы работаем в разных комитетах, Александр — в комитете Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, я — в комитете по экономической политике. Деятельность комитетов связана, мы уже провели ряд рабочих встреч, в том числе обсудили вопрос диверсификации предприятий Свердловской области», — прокомментировал югорский сенатор. Высокинский в разговоре с URA.RU отказался от комментариев, сославшись на занятость.
Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Исаков находится в Совфеде уже второй срок. Он был переназначен на этот пост осенью 2020 года, когда Наталью Комарову переизбрали на третий губернаторский срок.
Сенаторы Совета Федерации от Югры Эдуард Исаков и Свердловской области Александр Высокинский оказались друзьями детства и выросли в одном дворе. Эту информацию URA.RU подтвердил Исаков. «С Александром Высокинским мы действительно выросли в одном дворе, вместе ходили в детский сад, у нас была общая компания друзей. Занимались футболом в дворовом клубе, зимой заливали каток и играли в хоккей. Для нас стало неожиданностью встретиться через столько лет в Совете Федерации. Александр пришел работать в Федеральное собрание недавно — в сентябре 2021 года с поста первого заместителя губернатора Свердловской области. У него за плечами колоссальный управленческий опыт», — сообщил югорский сенатор. Исаков также отметил, что они общаются с Высокинским и по рабочим вопросам. «Мы работаем в разных комитетах, Александр — в комитете Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, я — в комитете по экономической политике. Деятельность комитетов связана, мы уже провели ряд рабочих встреч, в том числе обсудили вопрос диверсификации предприятий Свердловской области», — прокомментировал югорский сенатор. Высокинский в разговоре с URA.RU отказался от комментариев, сославшись на занятость. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Исаков находится в Совфеде уже второй срок. Он был переназначен на этот пост осенью 2020 года, когда Наталью Комарову переизбрали на третий губернаторский срок.