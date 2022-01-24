24 января 2022

Губернатор Шумков рассказал, когда примут решение об удаленке

© Служба новостей «URA.RU»
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Вопрос о возможном введении удаленки в Курганской области оперштаб рассмотрит в конце недели Фото:
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Коронавирус COVID-19

Вопрос о возможном переводе школ Курганской области на дистанционное обучение из-за ситуации с COVID региональный оперштаб рассмотрит в конце недели. Об этом заявил губернатор Вадим Шумков. Ранее он уже спрашивал мнение курганцев по поводу возможного введения удаленки в школах.

«В части дистанта наиболее рьяно, судя по „почерку“ комментариев, голосовали сами школьники. Решение по этому вопросу будет принимать штаб в конце этой недели», — написал Шумков на своей странице в соцсети Instagram.

Ранее URA.RU сообщало, что в некоторых школах Кургана начали опрашивать родителей школьников, есть ли у их детей возможность учиться дистанционно. В частности, учителей интересует, какие в семьях есть устройства для выхода в сеть, возможны ли накладки по времени занятий с братом или сестрой. В региональном департаменте образования объяснили, что это позволит педагогам, в случае введения удаленки, своевременно скорректировать формат ведения уроков. В департаменте также отмечали, что пока ситуация с заболеваемостью в школах стабильная, ведется ежедневный мониторинг.

Ранее Шумков на своей странице в Instagram спросил мнение курганцев по поводу возможного введения дистанционного обучения для школьников. Многие комментаторы выступили против удаленки, но были и те, кто поддержал ее. Ранее дистанционное обучение в регионе действовало с 8 по 21 ноября 2021 года.

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Вопрос о возможном переводе школ Курганской области на дистанционное обучение из-за ситуации с COVID региональный оперштаб рассмотрит в конце недели. Об этом заявил губернатор Вадим Шумков. Ранее он уже спрашивал мнение курганцев по поводу возможного введения удаленки в школах. «В части дистанта наиболее рьяно, судя по „почерку“ комментариев, голосовали сами школьники. Решение по этому вопросу будет принимать штаб в конце этой недели», — написал Шумков на своей странице в соцсети Instagram. Ранее URA.RU сообщало, что в некоторых школах Кургана начали опрашивать родителей школьников, есть ли у их детей возможность учиться дистанционно. В частности, учителей интересует, какие в семьях есть устройства для выхода в сеть, возможны ли накладки по времени занятий с братом или сестрой. В региональном департаменте образования объяснили, что это позволит педагогам, в случае введения удаленки, своевременно скорректировать формат ведения уроков. В департаменте также отмечали, что пока ситуация с заболеваемостью в школах стабильная, ведется ежедневный мониторинг. Ранее Шумков на своей странице в Instagram спросил мнение курганцев по поводу возможного введения дистанционного обучения для школьников. Многие комментаторы выступили против удаленки, но были и те, кто поддержал ее. Ранее дистанционное обучение в регионе действовало с 8 по 21 ноября 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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