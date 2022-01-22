В Кургане родителей школьников спрашивают о готовности к удаленке

В Кургане начали опрашивать родителей школьников, есть ли у них возможность учиться дистанционно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В некоторых школах Кургана начали опрашивать родителей школьников, есть ли у них возможность учиться дистанционно. Об этом URA.RU рассказали родители курганских школьников.

«В школах начали проводить опросы. Спрашивают, какие в семье есть устройства для выхода в сеть, возможны ли накладки по времени занятий с братом или сестрой», — рассказал один из читателей URA.RU.

Среди учебных заведений, в которых проводились такие опросы, родители назвали школы №56 и №5. В региональном департаменте образования подтвердили URA.RU, что подобные опросы родителей проводятся. Это необходимо, чтобы педагоги понимали, какие технические возможности есть у учеников, и, в случае введения удаленки, могли своевременно скорректировать формат ведения уроков.

«В настоящее время ситуация с заболеваемостью в школах стабильная, мы ведем ежедневный мониторинг. Но если штаб решит перевести все школы на дистант, мы будем к этому готовы», — сообщили в ведомстве. В департаменте отметили, что сейчас делают все возможное (профилактические мероприятия, соблюдение требований Роспотребнадзора), чтобы сохранить очное обучение. Также в ведомстве напомнили, что директор школы может самостоятельно принять решение о введении карантина или перехода на обучение с применением дистанционных технологий, если заболеваемость в отдельно взятом классе или школе превысит 20%.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Курганской области Вадим Шумков на своей странице в Instagram спросил мнение курганцев по поводу возможного введения дистанционного обучения для школьников. Многие комментаторы выступили против удаленки, но были и те, кто поддержал ее. Ранее дистанционное обучение в регионе действовало с 8 по 21 ноября 2021 года.

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