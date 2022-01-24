Врио зама мэра Кургана сняли, не успев назначить

В курганской мэрии ждут кадровых перестановок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исполняющий обязанности замглавы города Кургана, директора департамента социальной политики Сергей Чугунов вернулся на прежнюю должность — заведующего отделом спорта. Об этом URA.RU рассказали два источника среди чиновников мэрии, в пресс-службе администрации подтвердили.

«В департаменте соцполитики обсуждают, что Чугунов вернулся на прежнюю должность — в отдел спорта. Врио замглавы, директора департамента он пробыл чуть больше месяца», — пояснили инсайдеры.

Чугунов был назначен на новую должность в середине декабря 2021 года. Ее он занял, перейдя с поста заведующего отделом спорта. В социальной сфере Чугунов имеет опыт работы около двадцати лет. В пресс-службе мэрии URA.RU ответили, что

Должность директора департамента соцполитики была вакантна с мая 2021 года. Ранее его возглавляла Елена Ситникова, которая в мае была назначена врио главы Кургана вместо ушедшего в отставку Андрея Потапова.

Ранее URA.RU сообщало со ссылкой на инсайдеров, что глава Кургана Елена Ситникова может уйти в отставку в начале 2022 года. Инсайдеры считают, что Ситникова может вернуться на свою прежнюю должность — директора городского департамента соцполитики. В качестве другого возможного варианта называется ее возможный переход на работу в правительство области. Источники также считают, что новым главой Кургана, если Ситникова действительно объявит об отставке, может стать Павел Каргаполов, недавно назначенный врио первого замглавы Кургана.

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