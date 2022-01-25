Рубль назвали худшей валютой мира

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Клипарт по теме Деньги. Ханты-Мансийск , кризис, рубли, валюта, доллары
Рубль рухнул из-за ситуации вокруг Украины, пишет Forbes Фото:

Рубль стал худшей валютой мира по падению в 2021 года из-за обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает издание Forbes.

«Рубль стал худшей валютой мира с начала года. Второе место по падению заняла украинская гривна. Причина этому — напряженная ситуация вокруг Украины. Новости про обостренные отношения России и Украины заставляет инвесторов закладывать в курс российской валюты высокие риски, из-за чего увеличивается фундаментальная недооцененность рубля», — пишет Forbes.

Ранее курс доллара превысил отметку в 78 рублей впервые с апреля 2021 года и достиг максимума с ноября 2020-го. На фоне обвала российского рынка Центробанк РФ экстренно остановил закупку валюты, пишет «Национальная служба новостей». В Кремле заявили, что обвал рубля связан с заявлениями США и НАТО.

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Рубль стал худшей валютой мира по падению в 2021 года из-за обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает издание Forbes. «Рубль стал худшей валютой мира с начала года. Второе место по падению заняла украинская гривна. Причина этому — напряженная ситуация вокруг Украины. Новости про обостренные отношения России и Украины заставляет инвесторов закладывать в курс российской валюты высокие риски, из-за чего увеличивается фундаментальная недооцененность рубля», — пишет Forbes. Ранее курс доллара превысил отметку в 78 рублей впервые с апреля 2021 года и достиг максимума с ноября 2020-го. На фоне обвала российского рынка Центробанк РФ экстренно остановил закупку валюты, пишет «Национальная служба новостей». В Кремле заявили, что обвал рубля связан с заявлениями США и НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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