Рубль назвали худшей валютой мира

Рубль рухнул из-за ситуации вокруг Украины, пишет Forbes Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Рубль стал худшей валютой мира по падению в 2021 года из-за обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает издание Forbes.

«Рубль стал худшей валютой мира с начала года. Второе место по падению заняла украинская гривна. Причина этому — напряженная ситуация вокруг Украины. Новости про обостренные отношения России и Украины заставляет инвесторов закладывать в курс российской валюты высокие риски, из-за чего увеличивается фундаментальная недооцененность рубля», — пишет Forbes.

Ранее курс доллара превысил отметку в 78 рублей впервые с апреля 2021 года и достиг максимума с ноября 2020-го. На фоне обвала российского рынка Центробанк РФ экстренно остановил закупку валюты, пишет «Национальная служба новостей». В Кремле заявили, что обвал рубля связан с заявлениями США и НАТО.