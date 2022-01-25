Общественная палата РФ: школьники недовольны питанием в столовых

26 января 2022 в 02:45 Размер текста - 17 +

По данным Отраслевого союза развития социального питания, почти 30 тысяч школ нуждаются в ремонте столовых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Более 80% детей недовольны качеством еды в школьной столовой. Об этом сообщили в Общественной палате России (ОП РФ) по итогам тематического мониторинга. Исходя из данных опроса ОП РФ, 83% детей недовольны качеством еды в школьных столовых, передают «Известия». 27% школьников считают школьное питание невкусным, а 56% детей утверждают, что им не нравятся некоторые блюда в школьном меню. Всего были опрошены 10 тысяч человек. По словам зампреда Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлии Зимовой, завтраки и обеды в школьных столовых, где нет раздаточной ленты, остывают до прихода детей. Она добавила, что необходимо создать понятные алгоритмы общественного контроля, чтобы родители могли лучше следить за организацией питания в учебном заведении. По данным Отраслевого союза развития социального питания, в ремонте нуждаются 82% (почти 30 тысяч) школьных столовых по всей России. При этом более 3,5 тысячи требуют капитального ремонта. По расчетам союза, ремонт всех этих столовых обойдется в 353 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что общественники сообщили о снижении качества школьного питания. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что для решения проблемы с питанием в школьных столовых необходимо ввести «шведский стол». Депутат Госдумы РФ Татьяна Соломатина предложила перевести всех школьников на бесплатное питание. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Более 80% детей недовольны качеством еды в школьной столовой. Об этом сообщили в Общественной палате России (ОП РФ) по итогам тематического мониторинга. Исходя из данных опроса ОП РФ, 83% детей недовольны качеством еды в школьных столовых, передают «Известия». 27% школьников считают школьное питание невкусным, а 56% детей утверждают, что им не нравятся некоторые блюда в школьном меню. Всего были опрошены 10 тысяч человек. По словам зампреда Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлии Зимовой, завтраки и обеды в школьных столовых, где нет раздаточной ленты, остывают до прихода детей. Она добавила, что необходимо создать понятные алгоритмы общественного контроля, чтобы родители могли лучше следить за организацией питания в учебном заведении. По данным Отраслевого союза развития социального питания, в ремонте нуждаются 82% (почти 30 тысяч) школьных столовых по всей России. При этом более 3,5 тысячи требуют капитального ремонта. По расчетам союза, ремонт всех этих столовых обойдется в 353 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что общественники сообщили о снижении качества школьного питания. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что для решения проблемы с питанием в школьных столовых необходимо ввести «шведский стол». Депутат Госдумы РФ Татьяна Соломатина предложила перевести всех школьников на бесплатное питание.