США раскрыли Украине ответ на предложения РФ по безопасности

26 января 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

США включили мнение Украины в свой ответ на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге, который транслировался на YouTube. «Что касается Украины, то мы не только проинформировали их и ознакомили их с тем, что будет в этом отчете, но и прямо запросили их мнение и включили его в наш отчет», — ответил он на вопрос журналиста. Он добавил, что для НАТО, европейских союзников и Украины «сюрприза не будет». Ранее URA.RU сообщало, что глава МИД РФ Сергей Лавров дал США неделю на то, чтобы согласиться на предложения по гарантиям безопасности. По данным газеты The Washington Post, официальные лица США попросили Россию не разглашать информацию, которую будет содержаться в ответе. Как сообщает Bloomberg, США намерены изложить в своем отчете предложения по решению проблем России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что документ не будет опубликован, так как это часть дипломатического процесса, пишет RT.