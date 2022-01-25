25 января 2022

Bloomberg: ФРГ пытается прикрыть РФ от карательных санкций Запада

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг германии, флаг, германия
В правительстве Германии боятся того, что Россия не сможет поставлять газ в Европу из-за санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство Германии настаивает на том, чтобы исключить энергетический сектор в случае введения санкций против России на случай ее нападения на Украину. Об этом сообщает издание Bloomberg.

«Согласно документам, правительство Германии настаивало на предоставлении исключения для энергетического сектора, если будет предпринята попытка запретить российским банкам проводить расчеты в долларах», — говорится в статье издания. Отмечается, что Германия обеспокоена тем, что поставки энергии в Европу могут оказаться под угрозой из-за санкций против России.

Один неназванный чиновник рассказал, что исключение из санкций не предотвратит возможные меры против газопровода «Северный поток — 2», по которому в ближайшие месяцы должен поступать российских газ в Германию. В статье подчеркивается, что документы были переданы немецким союзникам и появились в момент, когда правительство ФРГ столкнулось с критикой за отказ в продаже или поставке оборонительного оружия в Украину.

Ранее сообщалось, что в Белом доме пригрозили России о более тяжелых санкциях, чем были в 2014 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа не останется без газа в случае введения санкций против России. В Европейском союзе не собираются вводить новые санкции против РФ. В США ищут поставщика газа на замену России. В Баварии выступили против ужесточения санкций против «Северного потока — 2», пишет RT.

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Правительство Германии настаивает на том, чтобы исключить энергетический сектор в случае введения санкций против России на случай ее нападения на Украину. Об этом сообщает издание Bloomberg. «Согласно документам, правительство Германии настаивало на предоставлении исключения для энергетического сектора, если будет предпринята попытка запретить российским банкам проводить расчеты в долларах», — говорится в статье издания. Отмечается, что Германия обеспокоена тем, что поставки энергии в Европу могут оказаться под угрозой из-за санкций против России. Один неназванный чиновник рассказал, что исключение из санкций не предотвратит возможные меры против газопровода «Северный поток — 2», по которому в ближайшие месяцы должен поступать российских газ в Германию. В статье подчеркивается, что документы были переданы немецким союзникам и появились в момент, когда правительство ФРГ столкнулось с критикой за отказ в продаже или поставке оборонительного оружия в Украину. Ранее сообщалось, что в Белом доме пригрозили России о более тяжелых санкциях, чем были в 2014 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа не останется без газа в случае введения санкций против России. В Европейском союзе не собираются вводить новые санкции против РФ. В США ищут поставщика газа на замену России. В Баварии выступили против ужесточения санкций против «Северного потока — 2», пишет RT.
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