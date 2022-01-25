Врач назвал способ быстрого восстановления после COVID-19

26 января 2022 в 06:35 Размер текста - 17 +

Восстановлению легких после перенесенного коронавируса способствует морской воздух. Об этом заявил врач-пульмонолог Иван Тарасенко. «Сухой соляной воздух или аэрозоль улучшает дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия значительно уменьшает отек слизистой бронхов. Все ненужные продукты переработки прямого воздействия вируса и последствия воспаления, которые были в легких, уходят. Плюс к этому улучшается кровоснабжение, а также кислородный обмен в легких», — приводит слова Ивана Тарасенко радио Sputnik. Он добавил, что альтернативой морскому воздуху служит соляная пещера, или галокамера, один час в которой равняется пребыванию на море в течении нескольких дней. Соляные пещеры есть в санаториях, клиниках и реабилитационных центрах, отметил Тарасенко. Главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина ранее сообщала о способе восстановления обоняния после болезни COVID-19. По ее словам, необходимо утром и вечером ощущать четыре запаха: лимон, гвоздика, эвкалипт и роза по 20 секунд в течение трех месяцев. Ранее в беседе с URA.RU иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил об опасности занятий спортом после перенесенного COVID-19. В Роспотребнадзоре посоветовали петь народные песни для реабилитации после коронавируса. Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что постковидный синдром может длиться бесконечно.