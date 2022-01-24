24 января 2022

В двух городах Пермского края ужесточили COVID-ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, скорая помощь, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2
Из-за роста заболеваемости COVID-19 в городах Прикамья отменяют массовые мероприятия Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти двух городов Пермского края — Березников и Усолья — отменили все массовые мероприятия. Распоряжение действует до улучшения эпидемиологической обстановки, пишут местные СМИ.

«В Березниках и Усолье до улучшения эпидемиологической обстановки отменяют массовые мероприятия. Также отменяются или, при возможности, переносятся репетиции творческих коллективов. 30% сотрудников переведены на удаленку», — сообщает газета «Березниковский рабочий» в telegram-канале.

В мэрии Березников URA.RU оперативно не смогли прокомментировать ситуацию. Однако в Доме культуры Усолья, которое входит в административный состав Березников, подтвердили введение ограничений. «По решению оперштаба, с 24 января мероприятия и занятия в творческих коллективах временно приостановлены», — сообщается в паблике ДК в соцсети «ВКонтакте».

В Березниках, по данным больницы им. Вагнера, в инфекционном отделении находятся 52 человека с подтвержденным COVID-19. 775 пациентов изолированы и проходят лечение на дому.

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Власти двух городов Пермского края — Березников и Усолья — отменили все массовые мероприятия. Распоряжение действует до улучшения эпидемиологической обстановки, пишут местные СМИ. «В Березниках и Усолье до улучшения эпидемиологической обстановки отменяют массовые мероприятия. Также отменяются или, при возможности, переносятся репетиции творческих коллективов. 30% сотрудников переведены на удаленку», — сообщает газета «Березниковский рабочий» в telegram-канале. В мэрии Березников URA.RU оперативно не смогли прокомментировать ситуацию. Однако в Доме культуры Усолья, которое входит в административный состав Березников, подтвердили введение ограничений. «По решению оперштаба, с 24 января мероприятия и занятия в творческих коллективах временно приостановлены», — сообщается в паблике ДК в соцсети «ВКонтакте». В Березниках, по данным больницы им. Вагнера, в инфекционном отделении находятся 52 человека с подтвержденным COVID-19. 775 пациентов изолированы и проходят лечение на дому.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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