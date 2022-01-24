В двух городах Пермского края ужесточили COVID-ограничения

Из-за роста заболеваемости COVID-19 в городах Прикамья отменяют массовые мероприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти двух городов Пермского края — Березников и Усолья — отменили все массовые мероприятия. Распоряжение действует до улучшения эпидемиологической обстановки, пишут местные СМИ.

«В Березниках и Усолье до улучшения эпидемиологической обстановки отменяют массовые мероприятия. Также отменяются или, при возможности, переносятся репетиции творческих коллективов. 30% сотрудников переведены на удаленку», — сообщает газета «Березниковский рабочий» в telegram-канале.

В мэрии Березников URA.RU оперативно не смогли прокомментировать ситуацию. Однако в Доме культуры Усолья, которое входит в административный состав Березников, подтвердили введение ограничений. «По решению оперштаба, с 24 января мероприятия и занятия в творческих коллективах временно приостановлены», — сообщается в паблике ДК в соцсети «ВКонтакте».

В Березниках, по данным больницы им. Вагнера, в инфекционном отделении находятся 52 человека с подтвержденным COVID-19. 775 пациентов изолированы и проходят лечение на дому.

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