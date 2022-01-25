Бывший вице-спикер гордумы Кургана лишился поста в руководстве ЕР

Вячеслав Тяжельников (слева) и Александр Емелин (справа) вышли из местного политсовета «Единой России» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший заместитель председателя Курганской городской думы Вячеслав Тяжельников вышел из состава местного (городского) политсовета «Единой России». Также из политсовета исключили экс-депутатов гордумы Александра Емелина и Елену Якушеву. Решения об этом приняты на партийной конференции.

«В повестку был включен вопрос об избрании местного политического совета местного отделения партии „Единая Россия“. Из состава местного политсовета вышли Тяжельников, Емелин и Якушева», — рассказали в пресс-службе регионального отделения ЕР.

В новый состав местного политсовета вместо исключенных из его состава экс-депутатов гордумы вошли действующие депутаты Любовь Силантьева, Людмила Алешкова и Надежда Романова. Также в его состав включили представителя «Молодой гвардии Единой России» Ксению Ковалеву.

Ранее URA.RU сообщало, что на городской партийной конференции «Единой России» также прошли выборы секретаря местного отделения партии. Этот пост сохранил за собой спикер гордумы Игорь Прозоров. 29 января состоится областная партийная конференция ЕР. В этот день должны выбрать секретаря Курганского регионального отделения ЕР (сейчас этот пост занимает депутат Госдумы Александр Ильтяков) и новый состав регионального политсовета. В частности, ожидается, что из его состава исключат бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова. Источники URA.RU из политических кругов отмечают, что сейчас идет переизбрание секретарей и политсоветов ЕР во всех регионах страны.

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