25 января 2022

В Кургане продают квартиру в историческом пожарном депо. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, пожарная часть№9, улица куйбышева62, пожарная каланча, город курган
Квартира находится в объекте культурного наследия регионального значения Фото:

В Кургане продают двухкомнатную квартиру, которая расположена в здании пожарного депо, построенного в конце XIX века. Объявление размещено на сайте Avito.

«Продаем или меняем двухкомнатную квартиру. <…> Ул. Куйбышева, д. 62 — это историческое здание, известное под названием „Пожарное депо“», — указано в объявлении.

Автор объявления отмечает, что одноэтажный дом был построен в 1891 году и отреставрирован в 1997 году. Здание, в котором находится квартира, является объектом культурного наследия регионального значения. Автор объявления оценивает стоимость квартиры площадью 28,9 квадратных метров в 2,1 млн рублей.

В Кургане в начале января за 16 млн рублей продавали трехкомнатную квартиру в недостроенном доме. На тот момент она была самой дорогой среди курганских квартир.

Хозяин квартиры оценивает ее стоимость в 2,1 млн рублей

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В Кургане продают двухкомнатную квартиру, которая расположена в здании пожарного депо, построенного в конце XIX века. Объявление размещено на сайте Avito. «Продаем или меняем двухкомнатную квартиру. <…> Ул. Куйбышева, д. 62 — это историческое здание, известное под названием „Пожарное депо“», — указано в объявлении. Автор объявления отмечает, что одноэтажный дом был построен в 1891 году и отреставрирован в 1997 году. Здание, в котором находится квартира, является объектом культурного наследия регионального значения. Автор объявления оценивает стоимость квартиры площадью 28,9 квадратных метров в 2,1 млн рублей. В Кургане в начале января за 16 млн рублей продавали трехкомнатную квартиру в недостроенном доме. На тот момент она была самой дорогой среди курганских квартир.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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