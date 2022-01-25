Квартира находится в объекте культурного наследия регионального значения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане продают двухкомнатную квартиру, которая расположена в здании пожарного депо, построенного в конце XIX века. Объявление размещено на сайте Avito.

«Продаем или меняем двухкомнатную квартиру. <…> Ул. Куйбышева, д. 62 — это историческое здание, известное под названием „Пожарное депо“», — указано в объявлении.

Автор объявления отмечает, что одноэтажный дом был построен в 1891 году и отреставрирован в 1997 году. Здание, в котором находится квартира, является объектом культурного наследия регионального значения. Автор объявления оценивает стоимость квартиры площадью 28,9 квадратных метров в 2,1 млн рублей.

В Кургане в начале января за 16 млн рублей продавали трехкомнатную квартиру в недостроенном доме. На тот момент она была самой дорогой среди курганских квартир.

Хозяин квартиры оценивает ее стоимость в 2,1 млн рублей Скрин: сайт Avito