25 января 2022

В Магнитогорске массово эвакуируют школы

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Мэр Алексей Орлов во время инспектирования школы №167 и троллейбусного депо Орджоникидзевское. Екатеринбург, кабинет, класс, столы, школа, парты
Детей и педагогов отправили по домам (фото из архива) Фото:
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Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании

В Магнитогорске (Челябинская область) 26 января массово эвакуируют учащихся и педагогов школ. Об этом сообщают жители города в социальных сетях.

«Сейчас позвонили из школы № 16, детей эвакуируют. Из школы №12 дети домой пришли, их отпустили. Школа № 40, 36, 14, 65, 32, 56 и 38 — тоже эвакуируют», — сообщают родители в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области и власти Магнитогорска ситуацию пока не комментируют. Судя по постам в социальных сетях, магнитогорцы не паникуют по этому поводу и считают, что за этим стоят ложные сообщения о минировании.

Ранее сотрудники администрации Челябинска были срочно эвакуированы утром 26 января. В здании шла полицейская проверка, но взрывных устройств не было обнаружено.

В челябинских школах дважды — 20 и 25 января — прошла эвакуация. Причиной стали ложные сообщения о минировании.

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В Магнитогорске (Челябинская область) 26 января массово эвакуируют учащихся и педагогов школ. Об этом сообщают жители города в социальных сетях. «Сейчас позвонили из школы № 16, детей эвакуируют. Из школы №12 дети домой пришли, их отпустили. Школа № 40, 36, 14, 65, 32, 56 и 38 — тоже эвакуируют», — сообщают родители в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области и власти Магнитогорска ситуацию пока не комментируют. Судя по постам в социальных сетях, магнитогорцы не паникуют по этому поводу и считают, что за этим стоят ложные сообщения о минировании. Ранее сотрудники администрации Челябинска были срочно эвакуированы утром 26 января. В здании шла полицейская проверка, но взрывных устройств не было обнаружено. В челябинских школах дважды — 20 и 25 января — прошла эвакуация. Причиной стали ложные сообщения о минировании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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