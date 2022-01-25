В Магнитогорске массово эвакуируют школы

В Магнитогорске (Челябинская область) 26 января массово эвакуируют учащихся и педагогов школ. Об этом сообщают жители города в социальных сетях.
«Сейчас позвонили из школы № 16, детей эвакуируют. Из школы №12 дети домой пришли, их отпустили. Школа № 40, 36, 14, 65, 32, 56 и 38 — тоже эвакуируют», — сообщают родители в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области и власти Магнитогорска ситуацию пока не комментируют. Судя по постам в социальных сетях, магнитогорцы не паникуют по этому поводу и считают, что за этим стоят ложные сообщения о минировании.
Ранее сотрудники администрации Челябинска были срочно эвакуированы утром 26 января. В здании шла полицейская проверка, но взрывных устройств не было обнаружено.
В Магнитогорске (Челябинская область) 26 января массово эвакуируют учащихся и педагогов школ. Об этом сообщают жители города в социальных сетях. «Сейчас позвонили из школы № 16, детей эвакуируют. Из школы №12 дети домой пришли, их отпустили. Школа № 40, 36, 14, 65, 32, 56 и 38 — тоже эвакуируют», — сообщают родители в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области и власти Магнитогорска ситуацию пока не комментируют. Судя по постам в социальных сетях, магнитогорцы не паникуют по этому поводу и считают, что за этим стоят ложные сообщения о минировании. Ранее сотрудники администрации Челябинска были срочно эвакуированы утром 26 января. В здании шла полицейская проверка, но взрывных устройств не было обнаружено. В челябинских школах дважды — 20 и 25 января — прошла эвакуация. Причиной стали ложные сообщения о минировании.