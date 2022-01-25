Суд арестовал бывшего пермского вице-премьера

Бывший вице-премьер останется под арестом как минимум до 23 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU

Нижегородский районный суд, рассмотрев ходатайство следствия, арестовал экс-заместителя председателя правительства — руководителя аппарата Пермского края Елену Лопаеву сроком на два месяца по делу о мошенничестве. Это решение вынесла судья Анастасия Казанцева, сообщили URA.RU в пресс-службе Нижегородского районного суда.

«Мера пресечения выбрана. Это содержание под стражей до 23 марта», — рассказали в суде. Лопаеву обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Елена Лопаева вступила «в преступный сговор с экс-директором благотворительного фонда «Содействие XXI век» Еленой Найдановой» (в пресс-релизе суда они фигурируют как «гражданка Л.» и гражданка Н.»). И «путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения в составе группы лиц по предварительному сговору» они причинили ущерб в 50 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в понедельник, 24 января, Елену Лопаеву задержали за неявку в центральный аппарат СКР в рамках проводимых в отношении нее следственных мероприятий. Уголовное дело находится в производстве Третьего следственного управления СК РФ (Нижний Новгород).

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