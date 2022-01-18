Прокуратура ХМАО обжалует отмену ареста опальному олигарху

Надзорное ведомство намерено обжаловать решение сургутского суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура ХМАО обжалует решение об изменении меры пресечения бизнесмену Андрею Копайгоре, обвиняемому в мошенничествах в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве и обмане дольщиков. Накануне Сургутский городской суд освободил его из СИЗО, отправив домой. О позиции надзорного ведомства URA.RU рассказала старший помощник прокурора ХМАО Инга Филипенко.

«Прокуратура не согласна с решением об изменении меры пресечения для обвиняемого. В связи с этим подготовлено и внесено апелляционное представление в суд ХМАО», — говорит Филипенко.

Сургутский городской суд освободил Копайгору из-под стражи в связи с ухудшением состояния здоровья. Сейчас он обязан соблюдать комендантский час и не может покидать свое жилье с 22.00 до 7.00, ему запрещено общаться с потерпевшими, которых насчитывается около двухсот, и свидетелями. Посещение массовых развлекательных и политических мероприятий для бизнесмена тоже под запретом.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам