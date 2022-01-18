18 января 2022
17 января 2022

Прокуратура ХМАО обжалует отмену ареста опальному олигарху

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, прокурор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Надзорное ведомство намерено обжаловать решение сургутского суда Фото:

Прокуратура ХМАО обжалует решение об изменении меры пресечения бизнесмену Андрею Копайгоре, обвиняемому в мошенничествах в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве и обмане дольщиков. Накануне Сургутский городской суд освободил его из СИЗО, отправив домой. О позиции надзорного ведомства URA.RU рассказала старший помощник прокурора ХМАО Инга Филипенко.

«Прокуратура не согласна с решением об изменении меры пресечения для обвиняемого. В связи с этим подготовлено и внесено апелляционное представление в суд ХМАО», — говорит Филипенко.

Сургутский городской суд освободил Копайгору из-под стражи в связи с ухудшением состояния здоровья. Сейчас он обязан соблюдать комендантский час и не может покидать свое жилье с 22.00 до 7.00, ему запрещено общаться с потерпевшими, которых насчитывается около двухсот, и свидетелями. Посещение массовых развлекательных и политических мероприятий для бизнесмена тоже под запретом.

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Прокуратура ХМАО обжалует решение об изменении меры пресечения бизнесмену Андрею Копайгоре, обвиняемому в мошенничествах в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве и обмане дольщиков. Накануне Сургутский городской суд освободил его из СИЗО, отправив домой. О позиции надзорного ведомства URA.RU рассказала старший помощник прокурора ХМАО Инга Филипенко. «Прокуратура не согласна с решением об изменении меры пресечения для обвиняемого. В связи с этим подготовлено и внесено апелляционное представление в суд ХМАО», — говорит Филипенко. Сургутский городской суд освободил Копайгору из-под стражи в связи с ухудшением состояния здоровья. Сейчас он обязан соблюдать комендантский час и не может покидать свое жилье с 22.00 до 7.00, ему запрещено общаться с потерпевшими, которых насчитывается около двухсот, и свидетелями. Посещение массовых развлекательных и политических мероприятий для бизнесмена тоже под запретом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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