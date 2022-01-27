Шеф свердловской полиции усиливает свой клан в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ждут силовика из Курганской области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков собирается назначить на вакантную должность заместителя коллегу из Курганской области — замначальника регионального УМВД Александра Воронежского. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Мешков продавливает в местный главк полковника Александра Воронежского, который считается шефу свердловской полиции „своим“», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что для Воронежского берегут место замглавы начальника свердловской полиции с тех пор, как с соответствующего поста ушел генерал-майор Александр Постовалов.

Воронежский считается человеком из клана Мешкова; благодаря ему позиции начальника регионального главка могут заметно укрепиться. Однако в противовес кандидатуре Мешкова выдвигают полковника Айдара Абрарова, который известен по работе в структурах собственной безопасности МВД в Татарстане.

Кроме Абрарова, на посту замначальника свердловского главка МВД видят Сергея Ремезкова. Он назначен исполняющим обязанности на соответствующей должности, но замещение является техническим.

URA.RU обратилось к начальнику ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. «Информацию, не подтвержденную соответствующим приказом, комментировать считаю нецелесообразным и некорректным», — подчеркнул он. В пресс-службе управления МВД РФ по Курганской области URA.RU не стали подтверждать или опровергать информацию источника. «Все кадровые перестановки отражены на нашем официальном сайте», — сообщил представитель пресс-службы.

Борьба за место заместителя Мешкова обострилась в мае 2021 года. В это время появились сообщения о переводе действующего на тот момент замначальника Александра Постовалова. Он перешел на пост начальника УМВД России по Магаданской области.

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