Шеф свердловской полиции усиливает свой клан в Екатеринбурге

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков собирается назначить на вакантную должность заместителя коллегу из Курганской области — замначальника регионального УМВД Александра Воронежского. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Мешков продавливает в местный главк полковника Александра Воронежского, который считается шефу свердловской полиции „своим“», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что для Воронежского берегут место замглавы начальника свердловской полиции с тех пор, как с соответствующего поста ушел генерал-майор Александр Постовалов.
Воронежский считается человеком из клана Мешкова; благодаря ему позиции начальника регионального главка могут заметно укрепиться. Однако в противовес кандидатуре Мешкова выдвигают полковника Айдара Абрарова, который известен по работе в структурах собственной безопасности МВД в Татарстане.
Кроме Абрарова, на посту замначальника свердловского главка МВД видят Сергея Ремезкова. Он назначен исполняющим обязанности на соответствующей должности, но замещение является техническим.
URA.RU обратилось к начальнику ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. «Информацию, не подтвержденную соответствующим приказом, комментировать считаю нецелесообразным и некорректным», — подчеркнул он. В пресс-службе управления МВД РФ по Курганской области URA.RU не стали подтверждать или опровергать информацию источника. «Все кадровые перестановки отражены на нашем официальном сайте», — сообщил представитель пресс-службы.
Борьба за место заместителя Мешкова обострилась в мае 2021 года. В это время появились сообщения о переводе действующего на тот момент замначальника Александра Постовалова. Он перешел на пост начальника УМВД России по Магаданской области.
Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков собирается назначить на вакантную должность заместителя коллегу из Курганской области — замначальника регионального УМВД Александра Воронежского. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Мешков продавливает в местный главк полковника Александра Воронежского, который считается шефу свердловской полиции „своим“», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что для Воронежского берегут место замглавы начальника свердловской полиции с тех пор, как с соответствующего поста ушел генерал-майор Александр Постовалов. Воронежский считается человеком из клана Мешкова; благодаря ему позиции начальника регионального главка могут заметно укрепиться. Однако в противовес кандидатуре Мешкова выдвигают полковника Айдара Абрарова, который известен по работе в структурах собственной безопасности МВД в Татарстане. Кроме Абрарова, на посту замначальника свердловского главка МВД видят Сергея Ремезкова. Он назначен исполняющим обязанности на соответствующей должности, но замещение является техническим. URA.RU обратилось к начальнику ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. «Информацию, не подтвержденную соответствующим приказом, комментировать считаю нецелесообразным и некорректным», — подчеркнул он. В пресс-службе управления МВД РФ по Курганской области URA.RU не стали подтверждать или опровергать информацию источника. «Все кадровые перестановки отражены на нашем официальном сайте», — сообщил представитель пресс-службы. Борьба за место заместителя Мешкова обострилась в мае 2021 года. В это время появились сообщения о переводе действующего на тот момент замначальника Александра Постовалова. Он перешел на пост начальника УМВД России по Магаданской области.