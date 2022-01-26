26 января 2022

Глава Крыма Аксенов поддержал идею о поставках оружия в Донбасс. «Россия своих не бросает»

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, аксенов сергей
По словам Сергея Аксенова, Запад подталкивает Киев к безумным действиям Фото:
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Война на Украине

Россия должна защитить народ Донбасса и остановить агрессию Киева. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем telegram-канале.

«Полностью поддерживаю инициативу партии „Единая Россия“ о необходимости поставок вооружений ДНР и ЛНР. Надо защитить народ Донбасса и остановить агрессию киевского режима, который Запад пичкает оружием и подталкивает к безумным действиям. Россия своих не бросает», — написал Сергей Аксенов.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак предложил повысить обороноспособность Донбасса в связи с возможными атаками Киева. Также «Единая Россия» призвала помочь ДНР и ЛНР поставками оружия. В Госдуме РФ заявили, что Россия готова начать отправлять оружие в Донбасс.

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Россия должна защитить народ Донбасса и остановить агрессию Киева. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем telegram-канале. «Полностью поддерживаю инициативу партии „Единая Россия“ о необходимости поставок вооружений ДНР и ЛНР. Надо защитить народ Донбасса и остановить агрессию киевского режима, который Запад пичкает оружием и подталкивает к безумным действиям. Россия своих не бросает», — написал Сергей Аксенов. Ранее URA.RU сообщало, что вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак предложил повысить обороноспособность Донбасса в связи с возможными атаками Киева. Также «Единая Россия» призвала помочь ДНР и ЛНР поставками оружия. В Госдуме РФ заявили, что Россия готова начать отправлять оружие в Донбасс.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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