Россия должна защитить народ Донбасса и остановить агрессию Киева. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем telegram-канале.
«Полностью поддерживаю инициативу партии „Единая Россия“ о необходимости поставок вооружений ДНР и ЛНР. Надо защитить народ Донбасса и остановить агрессию киевского режима, который Запад пичкает оружием и подталкивает к безумным действиям. Россия своих не бросает», — написал Сергей Аксенов.
Россия должна защитить народ Донбасса и остановить агрессию Киева. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем telegram-канале. «Полностью поддерживаю инициативу партии „Единая Россия“ о необходимости поставок вооружений ДНР и ЛНР. Надо защитить народ Донбасса и остановить агрессию киевского режима, который Запад пичкает оружием и подталкивает к безумным действиям. Россия своих не бросает», — написал Сергей Аксенов. Ранее URA.RU сообщало, что вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак предложил повысить обороноспособность Донбасса в связи с возможными атаками Киева. Также «Единая Россия» призвала помочь ДНР и ЛНР поставками оружия. В Госдуме РФ заявили, что Россия готова начать отправлять оружие в Донбасс.