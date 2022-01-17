Лавров: США могут заставить Киев выполнять Минские договоренности

17 января 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Лавров обвинил США в украинском кризисе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украина находится под внешним управлением США, поэтому Вашингтон имеет возможность заставить Киев выполнять Минские соглашения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также подчеркнул, что именно Соединенные Штаты виновны в кризисе, который начался на Украине в 2014 году. «Трагедия современной Украины началась в 2014 году. Но не из-за некой провокации со стороны России, а в результате поддержанного и даже организованного в значительной степени государственного переворота по линии Соединенных Штатов Америки. Сегодня безусловно Украина находится под внешним управлением США, и Вашингтон вполне в состоянии просто заставить киевский режим наконец выполнить Минские договоренности», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Хорватии Горданом Грлич-Радманом. Трансляцию вел RT. Лавров напомнил, что тема Минских соглашений обсуждалась президентами России и США Владимиром Путиным и Джозефом Байденом на переговорах в Женеве в июне 2021 года. «Там мы увидели понимание со стороны США сути минских договоренностей — прежде всего в особом статусе Донбасса. Этим, я надеюсь, американские коллеги займутся», — заключил глава МИД РФ. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя идею Киева о проведении совместных переговоров с Москвой и Вашингтоном, заявил, что не считает участие США обязательным восстановлении российско-украинских отношений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина находится под внешним управлением США, поэтому Вашингтон имеет возможность заставить Киев выполнять Минские соглашения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также подчеркнул, что именно Соединенные Штаты виновны в кризисе, который начался на Украине в 2014 году. «Трагедия современной Украины началась в 2014 году. Но не из-за некой провокации со стороны России, а в результате поддержанного и даже организованного в значительной степени государственного переворота по линии Соединенных Штатов Америки. Сегодня безусловно Украина находится под внешним управлением США, и Вашингтон вполне в состоянии просто заставить киевский режим наконец выполнить Минские договоренности», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Хорватии Горданом Грлич-Радманом. Трансляцию вел RT. Лавров напомнил, что тема Минских соглашений обсуждалась президентами России и США Владимиром Путиным и Джозефом Байденом на переговорах в Женеве в июне 2021 года. «Там мы увидели понимание со стороны США сути минских договоренностей — прежде всего в особом статусе Донбасса. Этим, я надеюсь, американские коллеги займутся», — заключил глава МИД РФ. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя идею Киева о проведении совместных переговоров с Москвой и Вашингтоном, заявил, что не считает участие США обязательным восстановлении российско-украинских отношений.