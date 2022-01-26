Экономист рассказал о возможности «покупки» страхового стажа

27 января 2022 в 05:29 Размер текста - 17 +

Граждане РФ могут «выкупить» до шести лет стажа для страховой пенсии, рассказал Евгений Биезбардис Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россияне имеют возможность «купить» страховой стаж, если его не хватает для назначения страховой пенсии по старости. Об этом заявил представитель негосударственного пенсионного фонда России «Будущее» Евгений Биезбардис. «„Купить“ можно до половины требуемого стажа, в текущем году — это шесть лет. Исключение — самозанятые, для которых ограничений нет», — рассказал Евгений Биезбардис в интервью агентству «Прайм». Эксперт уточнил, что минимальный размер добровольных страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) в 2022 году составляет почти 37 тысяч рублей, а максимальный — чуть более 293 тысяч рублей. Оплачивать можно как всю сумму сразу, так и распределить ее по году, добавил Биезбардис. Ранее сообщалось, что россиянам назвали способы досрочного выхода на пенсию. Адвокаты рассказали об особых льготах, которые доступны для предпенсионеров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне имеют возможность «купить» страховой стаж, если его не хватает для назначения страховой пенсии по старости. Об этом заявил представитель негосударственного пенсионного фонда России «Будущее» Евгений Биезбардис. «„Купить“ можно до половины требуемого стажа, в текущем году — это шесть лет. Исключение — самозанятые, для которых ограничений нет», — рассказал Евгений Биезбардис в интервью агентству «Прайм». Эксперт уточнил, что минимальный размер добровольных страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) в 2022 году составляет почти 37 тысяч рублей, а максимальный — чуть более 293 тысяч рублей. Оплачивать можно как всю сумму сразу, так и распределить ее по году, добавил Биезбардис. Ранее сообщалось, что россиянам назвали способы досрочного выхода на пенсию. Адвокаты рассказали об особых льготах, которые доступны для предпенсионеров.