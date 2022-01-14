Россиянам назвали способы досрочного выхода на пенсию

15 января 2022 в 05:56 Размер текста - 17 +

Претендовать на досрочную пенсию можно при потере работы по независящим причинам, рассказала Юлия Финогенова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Помимо досрочного выхода на пенсию по выслуге лет россияне имеют право становиться пенсионерами из-за потери работы по независящим от них причинам. Об этом заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. «Тем работникам предпенсионного возраста, которые оказались безработными по независящим от них причинам, в случае их согласия, могут оформить досрочный выход на пенсию и выплачивать пенсию по безработице при выполнении ряда условий», — рассказала Юлия Финогенова в интервью агентству «Прайм». К независящим причинам становления безработным относятся ликвидация организации, прекращение деятельности индивидуальным предпринимательством, сокращение, добавила эксперт. Она уточнила, что такая возможность имеется, если до наступления пенсионного возраста гражданину осталось менее двух лет с учетом переходных предложений или имеется страховой стаж. Также наличие необходимого количества пенсионных коэффициентов или невозможность трудоустройства могут стать причиной для досрочного выхода на пенсию. Финогенова подчеркнула, что важно, чтобы предложение о досрочной пенсии поступило от специалиста службы занятости. Она также напомнила, что претендовать на досрочную пенсию могут многодетные мамы, имеющие не менее 15 лет стажа и минимальное количество пенсионных коэффициентов. Ранний выход на пенсию положен еще родителям и опекунам детей-инвалидов, добавила профессор. Для работников, трудившихся в условиях Крайнего Севера, начало выплат пенсии устанавливается на пять лет раньше официального пенсионного возраста, заключила Финогенова. Ранее в беседе с URA.RU депутат Госдумы РФ назвала причину, по которой пенсионной возраст в России не будет снижен. Юристы рассказали об изменениях пособий и выплат в России с 1 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Помимо досрочного выхода на пенсию по выслуге лет россияне имеют право становиться пенсионерами из-за потери работы по независящим от них причинам. Об этом заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. «Тем работникам предпенсионного возраста, которые оказались безработными по независящим от них причинам, в случае их согласия, могут оформить досрочный выход на пенсию и выплачивать пенсию по безработице при выполнении ряда условий», — рассказала Юлия Финогенова в интервью агентству «Прайм». К независящим причинам становления безработным относятся ликвидация организации, прекращение деятельности индивидуальным предпринимательством, сокращение, добавила эксперт. Она уточнила, что такая возможность имеется, если до наступления пенсионного возраста гражданину осталось менее двух лет с учетом переходных предложений или имеется страховой стаж. Также наличие необходимого количества пенсионных коэффициентов или невозможность трудоустройства могут стать причиной для досрочного выхода на пенсию. Финогенова подчеркнула, что важно, чтобы предложение о досрочной пенсии поступило от специалиста службы занятости. Она также напомнила, что претендовать на досрочную пенсию могут многодетные мамы, имеющие не менее 15 лет стажа и минимальное количество пенсионных коэффициентов. Ранний выход на пенсию положен еще родителям и опекунам детей-инвалидов, добавила профессор. Для работников, трудившихся в условиях Крайнего Севера, начало выплат пенсии устанавливается на пять лет раньше официального пенсионного возраста, заключила Финогенова. Ранее в беседе с URA.RU депутат Госдумы РФ назвала причину, по которой пенсионной возраст в России не будет снижен. Юристы рассказали об изменениях пособий и выплат в России с 1 февраля.