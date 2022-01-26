В курганском ресторане продавали нелегальный алкоголь

Директора ресторана оштрафовали за хранение нелегального алкоголя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директора курганского ресторана оштрафовали за то, что в ее ресторане алкогольная продукция хранилась без лицензии. Данная информация была размещена 27 января на сайте УФССП России по Курганской области.

«В одном из ресторанов хранилась алкогольная продукция без лицензии. Суд привлек директора организации к административной ответственности, предусмотренной частью 3 ст. 14.17 КоАП РФ („Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции“)», — указано в сообщении.

Директора ресторана оштрафовали на 250 тыс. рублей. В ведомстве отметили, что женщина оплатила штраф, когда ей понадобилась уехать в другую страну.

Ранее в суд направили дело, связанное с курганцем, который торговал нелегальным алкоголем. Продукцией отравились шесть человек, а трое из них умерли. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

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