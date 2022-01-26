На пост свердловского мэра претендует статусный офицер

Полковник запаса Станислав Довгалюк претендует на пост мэра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-начальник Дома офицеров ЦВО в Екатеринбурге, полковник запаса Станислав Довгалюк претендует на пост мэра Белоярского городского округа. Военный, который сейчас является депутатом местной думы, зарегистрировался в качестве кандидата. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к местной администрации.

«Довгалюк подал документы [на конкурс]. У него неплохая поддержка других депутатов, но основной [кандидат] не он», — поделился собеседник агентства. Известно, что к настоящему моменту зарегистрированы девять человек. Первым, как ранее сообщало URA.RU, заявился депутат гордумы Екатеринбурга Григорий Вихарев, также участвуют члены думы Белоярского и местные чиновники. И. о. главы города Людмила Туманова на победу в конкурсе не претендует.

Довгалюк не стал комментировать URA.RU свое выдвижение, сославшись на занятость. Спикер гордумы Владимир Кошкарев в разговоре с корреспондентом заявил, что до окончания приема документов — 28 января — не может раскрывать фамилии кандидатов.

Станислав Довгалюк руководил Домом офицеров ЦВО почти семь лет — до весны 2021-го. За время его работы учреждение неоднократно попадало в громкие скандалы. На Дом офицеров подавали в суд, сотрудники рассказывали о финансовых махинациях, заводились уголовные дела о хищении. Через несколько месяцев после отставки Довгалюк избрался депутатом думы Белоярского.

17 января депутаты Белоярского отстранили от должности и. о. мэра Михаила Иванова, проработавшего всего два месяца. На этом настаивала прокуратура, выяснившая, что чиновник причастен к махинациям с землей. По этому факту ведется проверка, Иванову грозит уголовное дело. Предыдущий мэр Андрей Горбов, уволенный в ноябре 2021-го, также лишился поста после антикоррупционной проверки — в течение двух лет он начислял премии самому себе.

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