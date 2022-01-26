Свердловчанин жалуется, что приставы игнорируют приказ Бастрыкина

ФСПП по Свердловской области проведет проверку по заявлению Валерия Бауэра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Екатеринбуржец Валерий Бауэр опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение к начальнику судебных приставов Ленинского района Екатеринбурга. Мужчина остался недоволен проведенной работой, которую инициировал председатель СКР Александр Бастрыкин после публикации обращения в соцсети. Отец девочки утверждает, что после развода бывшая супруга Луиза препятствует лечению их общей дочери, что грозит ребенку инвалидностью. Об этом URA.RU рассказал сам мужчина.

«Я получил письмо от начальника отделения судебных приставов Ленинского района Екатеринбурга Дудиной Алены. Она указывает, что мать четко выполняет решение суда о порядке нашего общения с дочкой. А то, что бывшая жена без каких-либо согласований и договоренностей со мной накануне Нового года увезла ребенка в Казань — это является фактом выполнения судебного решения?» — возмущается мужчина.

Бауэр считает, что Дудина даже не заглядывала в архив обращений. «В 2020—2021 годах по факту нарушений матерью судебного решения о порядке моего общения с дочерью были перенаправлены, как минимум, еще три заявления со стороны ПДН ОВД №4 г. Екатеринбурга. И ни на одно из них мне не было предоставлено ответа. Я по этому вопросу пытался неоднократно попасть на прием к Алене Владимировне и даже записался на 19 января, но мы так и не встретились», — рассказал мужчина.

Горожанин в очередном видеообращении еще раз обозначил свою позицию, подчеркнув, что его волнует только здоровье дочери. «А сейчас хотел обратиться к тем, кто так или иначе касается темы моей дочери и теперь пытается „прикрыть свои тылы“. Я не желаю разбираться в вашем „грязном белье“, пусть это будет на совести вас и ваших руководителей», — добавил отец девочки.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу ФССП по Свердловской области. «Судебным приставом-исполнителем предпринят комплекс мер, направленных на обеспечение беспрепятственного общения взыскателя с ребенком в соответствии с порядком, установленным судом. По информации о нарушении порядка общения с ребенком, опубликованной на странице взыскателя в социальных сетях, будет проведена проверка», — отметили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что житель Екатеринбурга Валерий Бауэр опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение к Александру Бастрыкину. Руководителю СУ по Свердловской области Богинскому было поручено разобраться в ситуации и доложить по результату проверки. Луиза, которая делит 4-летнего ребенка с бывшим мужем Валерием, обвинила экс-супруга в побоях.

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