Женщина утверждает, что развод стал выходом, чтобы не терпеть побои Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Свердловской области Луиза, которая делит 4-летнего ребенка с бывшим мужем Валерием Бауэром, обвинила экс-супруга в побоях. Мужчина же ранее пожаловался на бывшую жену председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Луиза рассказала URA.RU, что конфликт начался после развода.

«Наш конфликт с бывшим мужем начался после развода. Он служил в Чечне, участвовал в военных действиях, получил контузию. Периодически у Валерия случались приступы агрессии — доходило до рукоприкладства с его стороны. Я подала на развод. Бывшего мужа это очень задело и он пообещал забрать у меня дочь», — говорит женщина.

По ее словам, бывший супруг жаловался на нее в органы опеки из-за питания ребенка. «Но больше всего меня пугает то, что бывший муж начал водить дочку по врачам, выискивая у ребенка болячки, которых нет», — посетовала Луиза. «Был случай, когда когда ко мне домой ворвались вооруженные люди в форме, так как бывший муж заявил, что ребенок в опасности. Представьте, я смотрю телевизор, дочка спит, и тут дверь начинают выламывать», — пожаловалась Луиза. Ранее в разговоре с корреспондентом URA.RU мужчина отрицал все обвинения в свой адрес.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка по Свердловской области URA.RU сообщили, что проводят проверку. «В ходе работы по обращению отца еще в 2020 году было организован ряд профилактических мероприятий. Также заявителю были предложены варианты по дальнейшему разрешению ситуации», — рассказал URA.RU Игорь Мороков. Он также добавил, что последующих заявлений от отца девочки не поступало.

Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин отреагировал на обращение екатеринбуржца, который обвинил бывшую супругу в ненадлежащем уходе за их общим ребенком. Руководителю СУ по Свердловской области Михаилу Богинскому дано поручение разобраться в ситуации.

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