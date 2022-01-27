27 января 2022
26 января 2022

В ЕР передумали лишать партбилета челябинского депутата

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детский сад 370 Депутатская комиссия Челябинск, галкин александр
Александр Галкин останется в ЕР Фото:

Из повестки заседания президиума Челябинского регионального отделения «Единой России», которое состоится 28 января, исключен вопрос о депутате гордумы Челябинска Александре Галкине. Как сообщил URA.RU источник в ЕР, Галкина не станут исключать из партии.

«В повестке значится вопрос о реализации партийных проектов и о подготовке к отчетно-выборной конференции. Галкин пока остается в партии», — пояснил инсайдер.

Ранее планировалось, что вопрос об исключении Галкина из ЕР рассмотрят 28 января. Поводом для этого стало поведение Галкина и его пяти коллег по партийной фракции в Калининском райсовете Челябинска. Все шестеро блокировали решения ЕР, тем самым блокируя работу органа местного самоуправления.

Когда стало известно, что Галкину грозит лишение партбилета, он сам и его соратники подали заявления о выходе из фракции ЕР, пообещав пожаловаться лидеру партии Дмитрию Медведеву. Затем все они эти заявления отозвали. Источник сообщил, что в ЕР учли, что Галкин и его соратники отказались от конфликтов и заявили о готовности работать в партии.

В региональном отделении партии URA.RU подтвердили, что вопроса о Галкине нет в повестке президиума. От подробных комментариев в партии отказались. Галкин на звонок URA.RU не ответил.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Из повестки заседания президиума Челябинского регионального отделения «Единой России», которое состоится 28 января, исключен вопрос о депутате гордумы Челябинска Александре Галкине. Как сообщил URA.RU источник в ЕР, Галкина не станут исключать из партии. «В повестке значится вопрос о реализации партийных проектов и о подготовке к отчетно-выборной конференции. Галкин пока остается в партии», — пояснил инсайдер. Ранее планировалось, что вопрос об исключении Галкина из ЕР рассмотрят 28 января. Поводом для этого стало поведение Галкина и его пяти коллег по партийной фракции в Калининском райсовете Челябинска. Все шестеро блокировали решения ЕР, тем самым блокируя работу органа местного самоуправления. Когда стало известно, что Галкину грозит лишение партбилета, он сам и его соратники подали заявления о выходе из фракции ЕР, пообещав пожаловаться лидеру партии Дмитрию Медведеву. Затем все они эти заявления отозвали. Источник сообщил, что в ЕР учли, что Галкин и его соратники отказались от конфликтов и заявили о готовности работать в партии. В региональном отделении партии URA.RU подтвердили, что вопроса о Галкине нет в повестке президиума. От подробных комментариев в партии отказались. Галкин на звонок URA.RU не ответил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...