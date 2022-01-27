Ополчение непризнанной ЛНР заявляет, что армия Украины начала обстрел Донбасса, в результате погиб сотрудник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом рассказали в пресс-службе оборонного ведомства республики.
«С прискорбием сообщаем, что выполняя свой долг по защите республики, погиб наш военнослужащий. С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции, наши защитники были вынуждены открыть огонь. Точные данные о потерях противника устанавливаются», — сообщается на сайте Народной милиции ЛНР.
Разведка народной милиции сообщила, что обнаружила зенитную установку армии Украины в жилом районе подконтрольного Киеву города Попасная возле линии соприкосновения в Донбассе, передает Nation News. Рядом с подконтрольным Киеву населенным пунктом Макарово Украина, по данным СМИ, разместила две бронированные машины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готовится деэскалация в Донбассе. Правительство страны собирается решить конфликт мирно, отметил он. По словам пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова, Украина увеличивает военное присутствие у границ Донбасса и готовится к наступлению. Обстановка в ДНР напоминает предвоенную, Украина собирается перейти к активным боевым действиям, считает начальник управления оборонного ведомства ЛНР Ян Лещенко.
Ополчение непризнанной ЛНР заявляет, что армия Украины начала обстрел Донбасса, в результате погиб сотрудник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом рассказали в пресс-службе оборонного ведомства республики. «С прискорбием сообщаем, что выполняя свой долг по защите республики, погиб наш военнослужащий. С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции, наши защитники были вынуждены открыть огонь. Точные данные о потерях противника устанавливаются», — сообщается на сайте Народной милиции ЛНР. Разведка народной милиции сообщила, что обнаружила зенитную установку армии Украины в жилом районе подконтрольного Киеву города Попасная возле линии соприкосновения в Донбассе, передает Nation News. Рядом с подконтрольным Киеву населенным пунктом Макарово Украина, по данным СМИ, разместила две бронированные машины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готовится деэскалация в Донбассе. Правительство страны собирается решить конфликт мирно, отметил он. По словам пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова, Украина увеличивает военное присутствие у границ Донбасса и готовится к наступлению. Обстановка в ДНР напоминает предвоенную, Украина собирается перейти к активным боевым действиям, считает начальник управления оборонного ведомства ЛНР Ян Лещенко.