Украина и ополчение Донбасса возобновили горячую фазу войны. Есть жертвы

27 января 2022 в 20:32 Размер текста - 17 +

В ЛНР пытались защитить гражданское население Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Ополчение непризнанной ЛНР заявляет, что армия Украины начала обстрел Донбасса, в результате погиб сотрудник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом рассказали в пресс-службе оборонного ведомства республики. «С прискорбием сообщаем, что выполняя свой долг по защите республики, погиб наш военнослужащий. С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции, наши защитники были вынуждены открыть огонь. Точные данные о потерях противника устанавливаются», — сообщается на сайте Народной милиции ЛНР. Разведка народной милиции сообщила, что обнаружила зенитную установку армии Украины в жилом районе подконтрольного Киеву города Попасная возле линии соприкосновения в Донбассе, передает Nation News. Рядом с подконтрольным Киеву населенным пунктом Макарово Украина, по данным СМИ, разместила две бронированные машины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готовится деэскалация в Донбассе. Правительство страны собирается решить конфликт мирно, отметил он. По словам пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова, Украина увеличивает военное присутствие у границ Донбасса и готовится к наступлению. Обстановка в ДНР напоминает предвоенную, Украина собирается перейти к активным боевым действиям, считает начальник управления оборонного ведомства ЛНР Ян Лещенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ополчение непризнанной ЛНР заявляет, что армия Украины начала обстрел Донбасса, в результате погиб сотрудник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом рассказали в пресс-службе оборонного ведомства республики. «С прискорбием сообщаем, что выполняя свой долг по защите республики, погиб наш военнослужащий. С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции, наши защитники были вынуждены открыть огонь. Точные данные о потерях противника устанавливаются», — сообщается на сайте Народной милиции ЛНР. Разведка народной милиции сообщила, что обнаружила зенитную установку армии Украины в жилом районе подконтрольного Киеву города Попасная возле линии соприкосновения в Донбассе, передает Nation News. Рядом с подконтрольным Киеву населенным пунктом Макарово Украина, по данным СМИ, разместила две бронированные машины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готовится деэскалация в Донбассе. Правительство страны собирается решить конфликт мирно, отметил он. По словам пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова, Украина увеличивает военное присутствие у границ Донбасса и готовится к наступлению. Обстановка в ДНР напоминает предвоенную, Украина собирается перейти к активным боевым действиям, считает начальник управления оборонного ведомства ЛНР Ян Лещенко.