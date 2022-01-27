Экономисты предупредили о росте цен на импортные товары в России

27 января 2022 в 21:29 Размер текста - 17 +

Цены вырастут примерно на 7% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Импортные товары в РФ подорожают из-за роста курса доллара относительно российской валюты. Об этом URA.RU сообщили инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов и главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. «Скорее всего, импорт подорожает. Рост курса — это хороший аргумент и предлог для торговых сетей повысить ценник. Они поднимут его даже больше, чем изменился курс, чтобы увеличить свою прибыль. Подорожает, скорее всего, бытовая техника, автомобили, чай, кофе, фрукты и овощи импортного производства. Как правило, если потом курс рубля укрепится, то цены уже не будут меняться», — рассказал Сергей Суверов. Похожее мнение выразил Валерий Миронов. «После такого обесценения рубля в 1998, 2008, 2018 и 2020 годах, как правило, дорожали импортные товары. Серьезно росли в цене ходовые импортные лекарства, медицинские приборы типа электронных термометров и наиболее ходовые продовольственные товары долгосрочного хранения», — отметил экономист. По его словам, также ожидается подорожание бытовой техники, которое будет связано с угрозами санкций и желанием россиян обустроить домашний офис. Миронов считает, что импортная продукция подорожает приблизительно на 7%. «В одном из последних исследований сказано, что весь курс рано или поздно переходит в цены. За последние полтора месяца он вырос приблизительно на 7%», — добавил экономист. По данным Мосбиржи, 26 января курс доллара превысил отметку в 80 рублей впервые с ноября 2020 года. Евро также подорожал до 90 рублей, что стало рекордом с лета 2021 года. После заявления заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева о том, что Россия не собирается «нападать» на Украину, стоимость иностранной валюты начала снижаться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Импортные товары в РФ подорожают из-за роста курса доллара относительно российской валюты. Об этом URA.RU сообщили инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов и главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. «Скорее всего, импорт подорожает. Рост курса — это хороший аргумент и предлог для торговых сетей повысить ценник. Они поднимут его даже больше, чем изменился курс, чтобы увеличить свою прибыль. Подорожает, скорее всего, бытовая техника, автомобили, чай, кофе, фрукты и овощи импортного производства. Как правило, если потом курс рубля укрепится, то цены уже не будут меняться», — рассказал Сергей Суверов. Похожее мнение выразил Валерий Миронов. «После такого обесценения рубля в 1998, 2008, 2018 и 2020 годах, как правило, дорожали импортные товары. Серьезно росли в цене ходовые импортные лекарства, медицинские приборы типа электронных термометров и наиболее ходовые продовольственные товары долгосрочного хранения», — отметил экономист. По его словам, также ожидается подорожание бытовой техники, которое будет связано с угрозами санкций и желанием россиян обустроить домашний офис. Миронов считает, что импортная продукция подорожает приблизительно на 7%. «В одном из последних исследований сказано, что весь курс рано или поздно переходит в цены. За последние полтора месяца он вырос приблизительно на 7%», — добавил экономист. По данным Мосбиржи, 26 января курс доллара превысил отметку в 80 рублей впервые с ноября 2020 года. Евро также подорожал до 90 рублей, что стало рекордом с лета 2021 года. После заявления заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева о том, что Россия не собирается «нападать» на Украину, стоимость иностранной валюты начала снижаться.