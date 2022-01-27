Российских школьников начали переводить на дистант

28 января 2022 в 05:49 Размер текста - 17 +

В некоторых российских регионах уже ввели дистанционный формат обучения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Из-за вспышек коронавирусной инфекции все больше российских школ переходят на дистанционное обучение. Об этом сообщают в Минпросвещении. Число российских школ, полностью закрытых на карантин из-за вспышек заболеваемости, стремительно растет. Только за один день, 26 января, их доля выросла почти в два раза — с 0,28 до 0,42%. Чтобы предупредить рост заболеваемости, некоторые регионы перевели на удаленное обучение всех школьников, отмечают «Известия». Согласно данным Минпросвещения, 26 января для посещения было закрыто 69 школ, тогда как 24 января их было всего 27. Согласно сведениям, в Орловской области все школы закрыты с 24 по 29 января. У учеников образовательных организаций в Элисте (Калбыкия) дистанционный формат обучения начался еще 25 января. В ЯНАО режим дистанта запланирован на период с 27 января по 3 февраля. В Пскове и Псковском районе с 27 января по 6 февраля перешли на «удаленку» учащиеся школ и учреждений дополнительного образования. В Тульской, Брянской, Курской областях и Пермском крае пока не планируют перевод образовательных учреждения на дистанционный формат. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что без крайней необходимости нельзя вводить дистанционный формат и заменять традиционное обучение дистанционным. По его словам, там, где сейчас возникают всплески заболевания «Омикроном», принимаются меры по переводу учеников и преподавателей на дистанционный режим. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за вспышек коронавирусной инфекции все больше российских школ переходят на дистанционное обучение. Об этом сообщают в Минпросвещении. Число российских школ, полностью закрытых на карантин из-за вспышек заболеваемости, стремительно растет. Только за один день, 26 января, их доля выросла почти в два раза — с 0,28 до 0,42%. Чтобы предупредить рост заболеваемости, некоторые регионы перевели на удаленное обучение всех школьников, отмечают «Известия». Согласно данным Минпросвещения, 26 января для посещения было закрыто 69 школ, тогда как 24 января их было всего 27. Согласно сведениям, в Орловской области все школы закрыты с 24 по 29 января. У учеников образовательных организаций в Элисте (Калбыкия) дистанционный формат обучения начался еще 25 января. В ЯНАО режим дистанта запланирован на период с 27 января по 3 февраля. В Пскове и Псковском районе с 27 января по 6 февраля перешли на «удаленку» учащиеся школ и учреждений дополнительного образования. В Тульской, Брянской, Курской областях и Пермском крае пока не планируют перевод образовательных учреждения на дистанционный формат. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что без крайней необходимости нельзя вводить дистанционный формат и заменять традиционное обучение дистанционным. По его словам, там, где сейчас возникают всплески заболевания «Омикроном», принимаются меры по переводу учеников и преподавателей на дистанционный режим.