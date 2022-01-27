Российских школьников начали переводить на дистант

Из-за вспышек коронавирусной инфекции все больше российских школ переходят на дистанционное обучение. Об этом сообщают в Минпросвещении.
Число российских школ, полностью закрытых на карантин из-за вспышек заболеваемости, стремительно растет. Только за один день, 26 января, их доля выросла почти в два раза — с 0,28 до 0,42%. Чтобы предупредить рост заболеваемости, некоторые регионы перевели на удаленное обучение всех школьников, отмечают «Известия». Согласно данным Минпросвещения, 26 января для посещения было закрыто 69 школ, тогда как 24 января их было всего 27.
Согласно сведениям, в Орловской области все школы закрыты с 24 по 29 января. У учеников образовательных организаций в Элисте (Калбыкия) дистанционный формат обучения начался еще 25 января. В ЯНАО режим дистанта запланирован на период с 27 января по 3 февраля. В Пскове и Псковском районе с 27 января по 6 февраля перешли на «удаленку» учащиеся школ и учреждений дополнительного образования. В Тульской, Брянской, Курской областях и Пермском крае пока не планируют перевод образовательных учреждения на дистанционный формат.
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что без крайней необходимости нельзя вводить дистанционный формат и заменять традиционное обучение дистанционным. По его словам, там, где сейчас возникают всплески заболевания «Омикроном», принимаются меры по переводу учеников и преподавателей на дистанционный режим.
Из-за вспышек коронавирусной инфекции все больше российских школ переходят на дистанционное обучение. Об этом сообщают в Минпросвещении. Число российских школ, полностью закрытых на карантин из-за вспышек заболеваемости, стремительно растет. Только за один день, 26 января, их доля выросла почти в два раза — с 0,28 до 0,42%. Чтобы предупредить рост заболеваемости, некоторые регионы перевели на удаленное обучение всех школьников, отмечают «Известия». Согласно данным Минпросвещения, 26 января для посещения было закрыто 69 школ, тогда как 24 января их было всего 27. Согласно сведениям, в Орловской области все школы закрыты с 24 по 29 января. У учеников образовательных организаций в Элисте (Калбыкия) дистанционный формат обучения начался еще 25 января. В ЯНАО режим дистанта запланирован на период с 27 января по 3 февраля. В Пскове и Псковском районе с 27 января по 6 февраля перешли на «удаленку» учащиеся школ и учреждений дополнительного образования. В Тульской, Брянской, Курской областях и Пермском крае пока не планируют перевод образовательных учреждения на дистанционный формат. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что без крайней необходимости нельзя вводить дистанционный формат и заменять традиционное обучение дистанционным. По его словам, там, где сейчас возникают всплески заболевания «Омикроном», принимаются меры по переводу учеников и преподавателей на дистанционный режим.