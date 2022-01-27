В Кургане замгубернатора прогнозирует удаленку для школьников

Лариса Кокорина заявила, что в Курганской области ждут пятую волну COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дистанционный режим обучения для школьников могут ввести в Курганской области в ближайшее время. Об этом заявила замгубернатора по соцполитике Лариса Кокорина.

«Дети у нас не вакцинированы. Сейчас учебный год, и они находятся в организованных коллективах — это школы, детские сады. Мы ожидаем, что, конечно, при контакте распространение инфекции будет иметь место. И, конечно, определенный комплекс противоэпидемических мероприятий будет принят, в том числе и переход на дистант», — рассказала Кокорина в интервью «Область 45».

При этом чиновница отметила, что в регионе начинается активная вакцинация подростков. Она касается детей в возрасте от 12 до 17 лет по письменному разрешению родителей. «Это абсолютно добровольная процедура», — подчеркнула она.

Кокорина отметила, что регион находится на пороге пятой волны COVID. Он связан с осенне-зимним эпидсезоном. «Население должно быть готово к таким вызовам. Одним из путей решения данной проблемы, чтобы перенести инфекцию в легкой форме или бессимптомно, является проведение вакцинации», — добавила чиновница.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области планируется привить 44 450 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. И. о. директора депздрава Курганской области Алексей Сигидаев заявил, что отправит своих детей на вакцинацию от COVID. 25 января в Курганскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков. В распоряжении курганских медиков пока есть 720 доз препарата.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам