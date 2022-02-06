Метеоролог объяснил причину аномальных снегопадов в России

В январе снегом засыпало европейскую территорию России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аномальные снегопады в России связаны с глобальным потеплением. Об этом в беседе с URA.RU рассказал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок.

«В последние годы, а особенно в 2022 году, из-за глобального потепления значительно повысилась температура поверхностного слоя мирового океана, а теплые воды в свою очередь способствуют усилению штормов, ураганов и экстремальных осадков, плюс, активизировались циклоны. Поэтому в январе снегом засыпало всю европейскую территорию России, особенно центральный и южный регионы», — объяснил Николай Терешонок.

Метеоролог не исключил, что в обильные снегопады пройдут и в феврале. «Надо полагать, что в феврале и марте снежку подсыпет, и если в эти месяцы не будет оттепели, то весной можно ждать половодья с повышенным уровнем воды. Хорошо, если медленно будет таять, но климат стал непредсказуемый», — подчеркнул Терешонок.

В беседе с URA.RU заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, доктор географических наук, профессор Александр Кислов согласился, что обильные снегопады весной могут привести к подтоплениям. «В районах восточно-европейской равнины и юга прошло много снегопадов, это несколько необычно, но не критично. Но весной, если произойдет резкое потепление и грунт окажется изначально заполнен водой, может произойти сильное наводнение», — заявил он.

Ранее синоптики предупреждали о сильных снегопахах жителей юга европейской части России. В Москве в январе выпала месячная норма осадков.

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