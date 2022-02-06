Метеоролог объяснил причину аномальных снегопадов в России

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Снегопад. Челябинск, снег, пешеход, снегопад, зима, автомобиль, автотранспорт, мороз
В январе снегом засыпало европейскую территорию России Фото:

Аномальные снегопады в России связаны с глобальным потеплением. Об этом в беседе с URA.RU рассказал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок.

«В последние годы, а особенно в 2022 году, из-за глобального потепления значительно повысилась температура поверхностного слоя мирового океана, а теплые воды в свою очередь способствуют усилению штормов, ураганов и экстремальных осадков, плюс, активизировались циклоны. Поэтому в январе снегом засыпало всю европейскую территорию России, особенно центральный и южный регионы», — объяснил Николай Терешонок.

Метеоролог не исключил, что в обильные снегопады пройдут и в феврале. «Надо полагать, что в феврале и марте снежку подсыпет, и если в эти месяцы не будет оттепели, то весной можно ждать половодья с повышенным уровнем воды. Хорошо, если медленно будет таять, но климат стал непредсказуемый», — подчеркнул Терешонок.

В беседе с URA.RU заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, доктор географических наук, профессор Александр Кислов согласился, что обильные снегопады весной могут привести к подтоплениям. «В районах восточно-европейской равнины и юга прошло много снегопадов, это несколько необычно, но не критично. Но весной, если произойдет резкое потепление и грунт окажется изначально заполнен водой, может произойти сильное наводнение», — заявил он.

Ранее синоптики предупреждали о сильных снегопахах жителей юга европейской части России. В Москве в январе выпала месячная норма осадков.

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Аномальные снегопады в России связаны с глобальным потеплением. Об этом в беседе с URA.RU рассказал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок. «В последние годы, а особенно в 2022 году, из-за глобального потепления значительно повысилась температура поверхностного слоя мирового океана, а теплые воды в свою очередь способствуют усилению штормов, ураганов и экстремальных осадков, плюс, активизировались циклоны. Поэтому в январе снегом засыпало всю европейскую территорию России, особенно центральный и южный регионы», — объяснил Николай Терешонок. Метеоролог не исключил, что в обильные снегопады пройдут и в феврале. «Надо полагать, что в феврале и марте снежку подсыпет, и если в эти месяцы не будет оттепели, то весной можно ждать половодья с повышенным уровнем воды. Хорошо, если медленно будет таять, но климат стал непредсказуемый», — подчеркнул Терешонок. В беседе с URA.RU заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, доктор географических наук, профессор Александр Кислов согласился, что обильные снегопады весной могут привести к подтоплениям. «В районах восточно-европейской равнины и юга прошло много снегопадов, это несколько необычно, но не критично. Но весной, если произойдет резкое потепление и грунт окажется изначально заполнен водой, может произойти сильное наводнение», — заявил он. Ранее синоптики предупреждали о сильных снегопахах жителей юга европейской части России. В Москве в январе выпала месячная норма осадков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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