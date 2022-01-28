В Британии обвинили РФ в готовящихся кибератаках и компромате

29 января 2022 в 02:55 Размер текста - 17 +

РФ хочет дестабилизировать Запад с помощью кибератак и компромата, считает Уоллес Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия планирует совершение кибератак, а также готовит операции, чтобы скомпрометировать Запад. Об этом Уоллес сообщил британской газете The Times. «Операции (Москвы — прим. URA.RU) осуществляются сразу во многих сферах. Я ожидал бы, что какое-либо российское наступление будет иметь кибернетический компонент наравне с физическим. Компромат также является частью этого инструментария», — заявил Уоллес в интервью изданию. В британском Минобороны ждут, что «Россия осуществит огромное количество кибератак и распространит компромат против Запада», сообщает The Times. Собеседник издания предположил, что данные действия могут быть предприняты, чтобы «застать врасплох» членов НАТО, а также с целью дестабилизировать ситуацию и запутать обстановку при «вторжении» РФ на Украину. Помимо этого, издание отмечает, что подобные атаки РФ могут происходить во избежание открытого конфликта. Ранее сообщалось, что хакеры взломали сайт министерства образования и науки Украины и разместили на нем угрозу на украинском, русском и польском языках. Взломщики утверждали, что личные данные украинцев теперь доступны всем пользователям интернета. Киев настаивает на том, что РФ причастна к данным атакам, и заявляет, что имеет доказательства «российского следа». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия планирует совершение кибератак, а также готовит операции, чтобы скомпрометировать Запад. Об этом Уоллес сообщил британской газете The Times. «Операции (Москвы — прим. URA.RU) осуществляются сразу во многих сферах. Я ожидал бы, что какое-либо российское наступление будет иметь кибернетический компонент наравне с физическим. Компромат также является частью этого инструментария», — заявил Уоллес в интервью изданию. В британском Минобороны ждут, что «Россия осуществит огромное количество кибератак и распространит компромат против Запада», сообщает The Times. Собеседник издания предположил, что данные действия могут быть предприняты, чтобы «застать врасплох» членов НАТО, а также с целью дестабилизировать ситуацию и запутать обстановку при «вторжении» РФ на Украину. Помимо этого, издание отмечает, что подобные атаки РФ могут происходить во избежание открытого конфликта. Ранее сообщалось, что хакеры взломали сайт министерства образования и науки Украины и разместили на нем угрозу на украинском, русском и польском языках. Взломщики утверждали, что личные данные украинцев теперь доступны всем пользователям интернета. Киев настаивает на том, что РФ причастна к данным атакам, и заявляет, что имеет доказательства «российского следа».