28 января 2022

В Британии обвинили РФ в готовящихся кибератаках и компромате

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РФ хочет дестабилизировать Запад с помощью кибератак и компромата, считает Уоллес Фото:

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия планирует совершение кибератак, а также готовит операции, чтобы скомпрометировать Запад. Об этом Уоллес сообщил британской газете The Times.

«Операции (Москвы — прим. URA.RU) осуществляются сразу во многих сферах. Я ожидал бы, что какое-либо российское наступление будет иметь кибернетический компонент наравне с физическим. Компромат также является частью этого инструментария», — заявил Уоллес в интервью изданию.

В британском Минобороны ждут, что «Россия осуществит огромное количество кибератак и распространит компромат против Запада», сообщает The Times. Собеседник издания предположил, что данные действия могут быть предприняты, чтобы «застать врасплох» членов НАТО, а также с целью дестабилизировать ситуацию и запутать обстановку при «вторжении» РФ на Украину. Помимо этого, издание отмечает, что подобные атаки РФ могут происходить во избежание открытого конфликта.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали сайт министерства образования и науки Украины и разместили на нем угрозу на украинском, русском и польском языках. Взломщики утверждали, что личные данные украинцев теперь доступны всем пользователям интернета. Киев настаивает на том, что РФ причастна к данным атакам, и заявляет, что имеет доказательства «российского следа».

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия планирует совершение кибератак, а также готовит операции, чтобы скомпрометировать Запад. Об этом Уоллес сообщил британской газете The Times. «Операции (Москвы — прим. URA.RU) осуществляются сразу во многих сферах. Я ожидал бы, что какое-либо российское наступление будет иметь кибернетический компонент наравне с физическим. Компромат также является частью этого инструментария», — заявил Уоллес в интервью изданию. В британском Минобороны ждут, что «Россия осуществит огромное количество кибератак и распространит компромат против Запада», сообщает The Times. Собеседник издания предположил, что данные действия могут быть предприняты, чтобы «застать врасплох» членов НАТО, а также с целью дестабилизировать ситуацию и запутать обстановку при «вторжении» РФ на Украину. Помимо этого, издание отмечает, что подобные атаки РФ могут происходить во избежание открытого конфликта. Ранее сообщалось, что хакеры взломали сайт министерства образования и науки Украины и разместили на нем угрозу на украинском, русском и польском языках. Взломщики утверждали, что личные данные украинцев теперь доступны всем пользователям интернета. Киев настаивает на том, что РФ причастна к данным атакам, и заявляет, что имеет доказательства «российского следа».
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