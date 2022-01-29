Politico: Зеленский разглядел сговор России и США

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский считает, что США готовы пойти на сделку с Россией, пишет Politico Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США намерено раздувают масштаб «российской угрозы», чтобы иметь преимущество при заключении сделки с Россией. Об этом пишет американское издание Politico.

«Зеленский опасается, что США намеренно раздувают угрозу со стороны президента России Владимира Путина, чтобы у них было политическое пространство для заключения сделки с Кремлем, например, предоставления Москве большего контроля над Донбассом. Администрация Байдена давно отрицает, что что-либо подобное предполагается», — пишет Politico со ссылкой на источники в правительстве Украины.

Американские СМИ также сообщают, что между Зеленский и президентом США Джо Байденом растет напряжение. Зеленский якобы считает, что Украину используют как пешку в политической войне с Россией. Украинский президент призвал страны Запада вести «жесткий диалог» с Россией. При этом, по данным американских СМИ, переговоры Зеленского и Байдена проходят неудачно для Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США намерено раздувают масштаб «российской угрозы», чтобы иметь преимущество при заключении сделки с Россией. Об этом пишет американское издание Politico. «Зеленский опасается, что США намеренно раздувают угрозу со стороны президента России Владимира Путина, чтобы у них было политическое пространство для заключения сделки с Кремлем, например, предоставления Москве большего контроля над Донбассом. Администрация Байдена давно отрицает, что что-либо подобное предполагается», — пишет Politico со ссылкой на источники в правительстве Украины. Американские СМИ также сообщают, что между Зеленский и президентом США Джо Байденом растет напряжение. Зеленский якобы считает, что Украину используют как пешку в политической войне с Россией. Украинский президент призвал страны Запада вести «жесткий диалог» с Россией. При этом, по данным американских СМИ, переговоры Зеленского и Байдена проходят неудачно для Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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