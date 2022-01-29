Politico: Зеленский разглядел сговор России и США

Владимир Зеленский считает, что США готовы пойти на сделку с Россией, пишет Politico Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США намерено раздувают масштаб «российской угрозы», чтобы иметь преимущество при заключении сделки с Россией. Об этом пишет американское издание Politico.

«Зеленский опасается, что США намеренно раздувают угрозу со стороны президента России Владимира Путина, чтобы у них было политическое пространство для заключения сделки с Кремлем, например, предоставления Москве большего контроля над Донбассом. Администрация Байдена давно отрицает, что что-либо подобное предполагается», — пишет Politico со ссылкой на источники в правительстве Украины.

Американские СМИ также сообщают, что между Зеленский и президентом США Джо Байденом растет напряжение. Зеленский якобы считает, что Украину используют как пешку в политической войне с Россией. Украинский президент призвал страны Запада вести «жесткий диалог» с Россией. При этом, по данным американских СМИ, переговоры Зеленского и Байдена проходят неудачно для Украины.