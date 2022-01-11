11 января 2022

Зеленский призвал Запад к жестокости в диалоге с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский призвал западные страны быть жестокими и решительными по отношению к России Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора обменялись мыслями относительно позиций в контексте планируемых международных мероприятий и переговорных форматов. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

«Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жесткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля», — заявил Зеленский, передает ТАСС.

Кроме того, известно, что Зеленский отметил, что никто не должен мешать диалогу Украины и НАТО с альянсом. Он добавил, что надеется на всемирную поддержку от Канады Киеву на пути членства в альянсе. В пресс-службе президента Украины рассказали, что президент пригласил премьера Канады приехать в Киев в этом году.

Ранее Владимир Зеленский призвал сенаторов США поддержать санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Он также поблагодарил сенаторов Теда Круза и Чака Шумера за согласие поставить на голосование вопрос остановки газопровода.

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора обменялись мыслями относительно позиций в контексте планируемых международных мероприятий и переговорных форматов. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства. «Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жесткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля», — заявил Зеленский, передает ТАСС. Кроме того, известно, что Зеленский отметил, что никто не должен мешать диалогу Украины и НАТО с альянсом. Он добавил, что надеется на всемирную поддержку от Канады Киеву на пути членства в альянсе. В пресс-службе президента Украины рассказали, что президент пригласил премьера Канады приехать в Киев в этом году. Ранее Владимир Зеленский призвал сенаторов США поддержать санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Он также поблагодарил сенаторов Теда Круза и Чака Шумера за согласие поставить на голосование вопрос остановки газопровода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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