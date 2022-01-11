Зеленский призвал Запад к жестокости в диалоге с Россией

12 января 2022 в 02:21 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский призвал западные страны быть жестокими и решительными по отношению к России Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора обменялись мыслями относительно позиций в контексте планируемых международных мероприятий и переговорных форматов. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства. «Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жесткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля», — заявил Зеленский, передает ТАСС. Кроме того, известно, что Зеленский отметил, что никто не должен мешать диалогу Украины и НАТО с альянсом. Он добавил, что надеется на всемирную поддержку от Канады Киеву на пути членства в альянсе. В пресс-службе президента Украины рассказали, что президент пригласил премьера Канады приехать в Киев в этом году. Ранее Владимир Зеленский призвал сенаторов США поддержать санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Он также поблагодарил сенаторов Теда Круза и Чака Шумера за согласие поставить на голосование вопрос остановки газопровода. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора обменялись мыслями относительно позиций в контексте планируемых международных мероприятий и переговорных форматов. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства. «Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жесткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля», — заявил Зеленский, передает ТАСС. Кроме того, известно, что Зеленский отметил, что никто не должен мешать диалогу Украины и НАТО с альянсом. Он добавил, что надеется на всемирную поддержку от Канады Киеву на пути членства в альянсе. В пресс-службе президента Украины рассказали, что президент пригласил премьера Канады приехать в Киев в этом году. Ранее Владимир Зеленский призвал сенаторов США поддержать санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Он также поблагодарил сенаторов Теда Круза и Чака Шумера за согласие поставить на голосование вопрос остановки газопровода.