Депутат Госдумы раскрыл способ обойти санкции из-за Украины

Санкции против России, в частности, отключение от мировой платежной системы SWIFT, легко обойти. Нужно лишь передавать данные по телефону, а не в электронном виде. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Михаил Делягин.
«Отключение от системы SWIFT — это система передачи банковской информации, по телефону эту информацию тоже можно передавать. Вы к телефону приделайте шифратор, договаривайтесь с вашим банком-партнером и на этом ваши трудности заканчиваются», — написал он на своем официальном сайте.
Он также отметил, что данные передаются и по факсу. Кроме того, помимо SWIFT существует несколько подобных, но менее удобных систем. Единственным, по его словам, минусом отключения от мировой платежной системы будет ситуация в секторе мгновенных финансовых спекуляций, который пострадает.
«Но этот сектор на три четверти принадлежит американцам и англичанам. То есть, это им невыгодно, почему нас от SWIFT до сих пор и не отключили», — заключил он.
Ранее немецкое издание Handelsblatt выпустило статью, согласно которой Европейский союз и США отвергли идею отключения России от мировой платежной системы SWIFT. Вместо этого в отношении крупнейших российских банков готовятся адресные экономические санкции.
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в конце января этого года заявил, что не верит в возможность отключения России от системы SWIFT, напоминает «Национальная служба новостей». Он также назвал систему полезной вещью, уточнив, что в России через нее проходит огромное количество транзакций, пишет Life.
Санкции против России, в частности, отключение от мировой платежной системы SWIFT, легко обойти. Нужно лишь передавать данные по телефону, а не в электронном виде. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Михаил Делягин. «Отключение от системы SWIFT — это система передачи банковской информации, по телефону эту информацию тоже можно передавать. Вы к телефону приделайте шифратор, договаривайтесь с вашим банком-партнером и на этом ваши трудности заканчиваются», — написал он на своем официальном сайте. Он также отметил, что данные передаются и по факсу. Кроме того, помимо SWIFT существует несколько подобных, но менее удобных систем. Единственным, по его словам, минусом отключения от мировой платежной системы будет ситуация в секторе мгновенных финансовых спекуляций, который пострадает. «Но этот сектор на три четверти принадлежит американцам и англичанам. То есть, это им невыгодно, почему нас от SWIFT до сих пор и не отключили», — заключил он. Ранее немецкое издание Handelsblatt выпустило статью, согласно которой Европейский союз и США отвергли идею отключения России от мировой платежной системы SWIFT. Вместо этого в отношении крупнейших российских банков готовятся адресные экономические санкции. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в конце января этого года заявил, что не верит в возможность отключения России от системы SWIFT, напоминает «Национальная служба новостей». Он также назвал систему полезной вещью, уточнив, что в России через нее проходит огромное количество транзакций, пишет Life.