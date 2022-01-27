Депутат Госдумы раскрыл способ обойти санкции из-за Украины

Михаил Делягин убежден, что России отказаться от SWIFT будет легко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Санкции против России, в частности, отключение от мировой платежной системы SWIFT, легко обойти. Нужно лишь передавать данные по телефону, а не в электронном виде. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Михаил Делягин.

«Отключение от системы SWIFT — это система передачи банковской информации, по телефону эту информацию тоже можно передавать. Вы к телефону приделайте шифратор, договаривайтесь с вашим банком-партнером и на этом ваши трудности заканчиваются», — написал он на своем официальном сайте.

Он также отметил, что данные передаются и по факсу. Кроме того, помимо SWIFT существует несколько подобных, но менее удобных систем. Единственным, по его словам, минусом отключения от мировой платежной системы будет ситуация в секторе мгновенных финансовых спекуляций, который пострадает.

«Но этот сектор на три четверти принадлежит американцам и англичанам. То есть, это им невыгодно, почему нас от SWIFT до сих пор и не отключили», — заключил он.

Ранее немецкое издание Handelsblatt выпустило статью, согласно которой Европейский союз и США отвергли идею отключения России от мировой платежной системы SWIFT. Вместо этого в отношении крупнейших российских банков готовятся адресные экономические санкции.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в конце января этого года заявил, что не верит в возможность отключения России от системы SWIFT, напоминает «Национальная служба новостей». Он также назвал систему полезной вещью, уточнив, что в России через нее проходит огромное количество транзакций, пишет Life .

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