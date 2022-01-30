В Минпросвещения РФ допустили перевод школ на удаленку. «Регионы сами примут решение»

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Регионы могут сами принять решение о переводе школ на дистанционное обучение, отметил Сергей Кравцов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Регионы РФ с тяжелой эпидемиологической ситуацией могут перевести школы на дистанционный формат работы. При этом на федеральном уровне такого решения не планируется. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«[Перевод всех школ на удаленку] не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы, это их право, принимают локально соответствующее решение», — заявил Сергей Кравцов в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что из-за вспышек COVID-19 все больше российских школ переходят на дистанционное обучение. Только за один день, 26 января, их доля выросла почти в два раза — с 0,28 до 0,42%. До этого Кравцов заявил, что без крайней необходимости нельзя вводить дистанционный формат и заменять традиционное обучение удаленкой.

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Регионы РФ с тяжелой эпидемиологической ситуацией могут перевести школы на дистанционный формат работы. При этом на федеральном уровне такого решения не планируется. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «[Перевод всех школ на удаленку] не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы, это их право, принимают локально соответствующее решение», — заявил Сергей Кравцов в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 24». Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что из-за вспышек COVID-19 все больше российских школ переходят на дистанционное обучение. Только за один день, 26 января, их доля выросла почти в два раза — с 0,28 до 0,42%. До этого Кравцов заявил, что без крайней необходимости нельзя вводить дистанционный формат и заменять традиционное обучение удаленкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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