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Тюменские власти составили список необходимого на случай войны

© Служба новостей «URA.RU»
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Запасы продуктов, лекарств, и средств защиты должны быть в регионе на случай военных конфликтов или ЧС Фото:

Департамент гражданской защиты Тюменской области составил список продуктов и необходимых средств, запас которых в регионе должен поддерживаться на случай военных действий и чрезвычайных ситуаций. Соответствующий документ есть в распоряжении URA.RU

«Запасы предназначены для жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, оснащения спасательных формирований. Запасы включают оборудование, продовольственные и медицинские средства», — говорится в проекте постановления, разработанного областным департаментом гражданской защиты.

Список содержит 70 позиций. Это постельное белье, посуда, мебель (кровати, стулья, столы), палатки, печи «буржуйки», мобильные электростанции и так далее. Из продуктов в перечень необходимого вошли хлеб, крупы, консервы, масло, мясо, рыба, молочка, сыры, овощи, чай, сахар, вода и приправы.

Также в области нужно создать запас лекарств, вакцин и дезинфекторов. Кроме того, в список вошли топливо, противогазы для детей и взрослых, респираторы, дозиметры и радиостанции.

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Департамент гражданской защиты Тюменской области составил список продуктов и необходимых средств, запас которых в регионе должен поддерживаться на случай военных действий и чрезвычайных ситуаций. Соответствующий документ есть в распоряжении URA.RU «Запасы предназначены для жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, оснащения спасательных формирований. Запасы включают оборудование, продовольственные и медицинские средства», — говорится в проекте постановления, разработанного областным департаментом гражданской защиты. Список содержит 70 позиций. Это постельное белье, посуда, мебель (кровати, стулья, столы), палатки, печи «буржуйки», мобильные электростанции и так далее. Из продуктов в перечень необходимого вошли хлеб, крупы, консервы, масло, мясо, рыба, молочка, сыры, овощи, чай, сахар, вода и приправы. Также в области нужно создать запас лекарств, вакцин и дезинфекторов. Кроме того, в список вошли топливо, противогазы для детей и взрослых, респираторы, дозиметры и радиостанции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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