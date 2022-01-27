Курганские власти дали прогноз по срокам новой волны COVID

Новая волна COVID может продлиться около 1,5 месяцев, считает Лариса Кокорина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новая волна коронавирусной инфекции, которую ожидают в Курганской области, может продлиться до шести недель. Такой прогноз озвучила заместитель губернатора по соцполитике Лариса Кокорина. Она заявила, что для профилактики заболевания по-прежнему нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

«По предположительным оценкам эпидемиологов, на основе полученных данных, ожидаемая волна может продлиться до шести недель. Все исследования, которые сейчас проводятся, в том числе в условиях распространения вируса „Омикрон“, показывают, что хорошо работает режим дезинфекции, масочный режим, соблюдение социальной дистанции», — заявила Кокорина в интервью «Область 45».

Ранее URA.RU сообщало, что, по словам Кокориной, Курганская область находится на пороге пятой волны COVID. Он связан с осенне-зимним эпидсезоном. Она заявила, что в связи с этим в регионе введут «определенный комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе и переход на дистант».

Ранее и. о. директора департамента здравоохранения региона Алексей Сигидаев прогнозировал, что на этой неделе начнется резкий рост заболеваемости, вызванный распространением нового штамма «Омикрон». В регионе ожидают увеличение количества больных COVID практически в пять раз. Региональные власти направили письмо в Минздрав с просьбой прикомандировать врачей из других регионов в случае утяжеления ситуации. По данным Кокориной, Курганской области дополнительно требуется более тысячи медицинских работников.

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