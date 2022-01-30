В больнице людьми заполнены три холла рядом с кабинетом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пермской поликлинике на ул. Гашкова, 41а (Вышка-2) всех жителей микрорайона сразу предупреждают, что ждать им придется очень долго и «надо набраться терпения». Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находящий в медучреждении.

«Я заболела в выходные. Пыталась вызвать врача, но мне сказали, что с температурой ниже 38 надо приходить самостоятельно. На входе спрашивают: „Вы заболели? Что у вас?“. Рассказала, что у членов семьи положительные тесты. Меня отправили налево. Тех, что сами у себя диагностируют ОРВИ, — направо», — рассказывает корреспондент из поликлиники.

В очереди — больше 20 человек. Заполнены три холла рядом с кабинетом. Сидячие места закончились, и поэтому некоторые сидят на полу. «Слабость, стоять очень тяжело. Видимо, надо со своим стулом ходить. А в том месте, где принимают тех, у кого ОРВИ, говорят, еще больше народу. Кто-то вяжет, кто-то спит. Понятно, что ни о какой дистанции речи не идет», — говорит корреспондент.

На прием пациента у врача уходит от 10 до 25 минут. Проходящая мимо врач из числа руководства по телефону рассказывала кому-то, что за выходные в поликлинике было 100 человек, у которых подтвердился коронавирус.

Ранее пермяков предупреждали, что заболеваемость ОРВИ и гриппом может вырасти в восемь раз. Из-за этого власти перестроили систему оказания первичной медицинской помощи. Вызывать врача могут только те, у кого в анамнезе есть какие-то осложнения, а скорую — при судорогах и спутанном сознании. Для всех остальных создали 60 COVID-центров. Все плановые приемы прекращены.

За выходные в поликлинике было 100 человек с подтвержденным коронавирусом Корреспондент URA.RU

Прием пациентов длится от 10 до 25 минут Корреспондент URA.RU

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