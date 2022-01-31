Россия ответит на новые санкции Великобритании

Введение санкций в отношении российских компаний и бизнесменов приведет к ответным мерам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия ответит собственными мерами в случае введения новых санкций со стороны Великобритании. Об этом заявил URA.RU пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла 31 января.

«Атака одной отдельно взятой страны подразумевает ответные меры. Они будут сформулированы исходя и с учетом наших интересов в случае, если это потребуется», — сказал Песков.

В Великобритании обсуждают возможность введения санкций в отношении российских олигархов и компаний, «связанных с Кремлем», и запрет въезда некоторым россиянам. Причиной стала ситуация вокруг Украины.