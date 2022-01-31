Россия ответит на новые санкции Великобритании

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Въезд президентского кортежа в Боровицкие ворота Кремля перед инаугурацией Президента России Владимира Путина. Москва, автомобили, флаг великобритании, английский флаг
Введение санкций в отношении российских компаний и бизнесменов приведет к ответным мерам Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия ответит собственными мерами в случае введения новых санкций со стороны Великобритании. Об этом заявил URA.RU пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла 31 января.

«Атака одной отдельно взятой страны подразумевает ответные меры. Они будут сформулированы исходя и с учетом наших интересов в случае, если это потребуется», — сказал Песков.

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В Великобритании обсуждают возможность введения санкций в отношении российских олигархов и компаний, «связанных с Кремлем», и запрет въезда некоторым россиянам. Причиной стала ситуация вокруг Украины.

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Россия ответит собственными мерами в случае введения новых санкций со стороны Великобритании. Об этом заявил URA.RU пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла 31 января. «Атака одной отдельно взятой страны подразумевает ответные меры. Они будут сформулированы исходя и с учетом наших интересов в случае, если это потребуется», — сказал Песков. В Великобритании обсуждают возможность введения санкций в отношении российских олигархов и компаний, «связанных с Кремлем», и запрет въезда некоторым россиянам. Причиной стала ситуация вокруг Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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