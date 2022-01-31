В Кремле обвинили США в создании предвоенной истерики на Украине. «Люди фронтовые мешки собирают»

31 января 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Песков считает, что США создают истерику, публикуя непроверенную информацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Американские СМИ в последние месяцы публикуют большое количество непроверенной информации, тем самым создавая предвоенную истерику на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «К нашему сожалению, американские СМИ в последние месяцы публикуют большое количество непроверенной, искаженной и лживой, провокационной информации о том, что происходит на Украине и вокруг нее. Это очевидно практически для всех, поэтому к таким публикациям надо соответствующее относиться. Раскручиваемая Вашингтоном истерика приводит к истерике на Украине, где люди чуть ли не фронтовые мешки собирают, это факт», — сказал он во время конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Песков призвал Вашингтон и Европу отказаться от этой линии и занять «конструктивную» позицию. Вместе с этим, пресс-секретарь президента отметил, что американский план не сработал должным образом: «Белый дом, якобы недоволен позицией Зеленского относительно „вторжения“ РФ. Зеленский обвиняет США, что они сеют панику, деньги выводятся. А Байдена раздражает приуменьшение угрозы, как пишут СМИ. Можно ли сделать вывод, что этот сценарий трещит по швам и шоу не удалось?» Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский призвал население не паниковать из-за угрозы войны, так как она существует уже восемь лет. Тем временем в США называют сроки наступления России на Украину. Телеканал CNN сообщил, между Украиной и США растет напряженность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американские СМИ в последние месяцы публикуют большое количество непроверенной информации, тем самым создавая предвоенную истерику на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «К нашему сожалению, американские СМИ в последние месяцы публикуют большое количество непроверенной, искаженной и лживой, провокационной информации о том, что происходит на Украине и вокруг нее. Это очевидно практически для всех, поэтому к таким публикациям надо соответствующее относиться. Раскручиваемая Вашингтоном истерика приводит к истерике на Украине, где люди чуть ли не фронтовые мешки собирают, это факт», — сказал он во время конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Песков призвал Вашингтон и Европу отказаться от этой линии и занять «конструктивную» позицию. Вместе с этим, пресс-секретарь президента отметил, что американский план не сработал должным образом: «Белый дом, якобы недоволен позицией Зеленского относительно „вторжения“ РФ. Зеленский обвиняет США, что они сеют панику, деньги выводятся. А Байдена раздражает приуменьшение угрозы, как пишут СМИ. Можно ли сделать вывод, что этот сценарий трещит по швам и шоу не удалось?» Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский призвал население не паниковать из-за угрозы войны, так как она существует уже восемь лет. Тем временем в США называют сроки наступления России на Украину. Телеканал CNN сообщил, между Украиной и США растет напряженность.