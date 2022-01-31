Тюменский депутат Госдумы раскритиковал челябинский курорт. Скрин

31 января 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Народный избранник обрушился с критикой на челябинскую «Солнечную долину» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат от ЛДПР Евгений Марков, представляющий в Госдуме Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО, раскритиковал челябинский горнолыжный курорт «Солнечная долина». Свою оценку он высказал в Instagram. «Повышенный спрос на внутренний туризм сильно расслабляет отдельных предпринимателей в части контроля за уровнем сервиса на своих курортах. При наплевательском отношении к клиентам у людей формируется устойчивое ощущение „совка“. Вынужден отметить образец безобразного отношения к клиентам — курорт „Солнечная долина“ в Челябинской области. Отдыхали несколькими семьями в этом месте сразу после Нового года», — написал Марков. На взгляд Маркова, такая ситуация снижает эффект от усилий правительства по поддержке отрасли. Он пообещал довести до сведения Ростуризма и парламентского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры необходимость жесткой оценки качества услуг туристических объектов. Владельцем «Солнечной долины» является известный в Челябинской области бизнесмен Олег Сиротин. В разговоре с корреспондентом URA.RU предприниматель пообещал выяснить, в чем дело, и разобраться в ситуации. Скрин: Instagram-аккаунт Евгения Маркова Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутат от ЛДПР Евгений Марков, представляющий в Госдуме Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО, раскритиковал челябинский горнолыжный курорт «Солнечная долина». Свою оценку он высказал в Instagram. «Повышенный спрос на внутренний туризм сильно расслабляет отдельных предпринимателей в части контроля за уровнем сервиса на своих курортах. При наплевательском отношении к клиентам у людей формируется устойчивое ощущение „совка“. Вынужден отметить образец безобразного отношения к клиентам — курорт „Солнечная долина“ в Челябинской области. Отдыхали несколькими семьями в этом месте сразу после Нового года», — написал Марков. На взгляд Маркова, такая ситуация снижает эффект от усилий правительства по поддержке отрасли. Он пообещал довести до сведения Ростуризма и парламентского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры необходимость жесткой оценки качества услуг туристических объектов. Владельцем «Солнечной долины» является известный в Челябинской области бизнесмен Олег Сиротин. В разговоре с корреспондентом URA.RU предприниматель пообещал выяснить, в чем дело, и разобраться в ситуации.