Тюменский депутат Госдумы раскритиковал челябинский курорт. Скрин

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Кубок мира FIS по фристайлу. Миасс. Солнечная долина. Челябинская область, подъемник, горные лыжи, зимние виды спорта, лыжники, курорт
Народный избранник обрушился с критикой на челябинскую «Солнечную долину» Фото:

Депутат от ЛДПР Евгений Марков, представляющий в Госдуме Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО, раскритиковал челябинский горнолыжный курорт «Солнечная долина». Свою оценку он высказал в Instagram.

«Повышенный спрос на внутренний туризм сильно расслабляет отдельных предпринимателей в части контроля за уровнем сервиса на своих курортах. При наплевательском отношении к клиентам у людей формируется устойчивое ощущение „совка“. Вынужден отметить образец безобразного отношения к клиентам — курорт „Солнечная долина“ в Челябинской области. Отдыхали несколькими семьями в этом месте сразу после Нового года», — написал Марков.

На взгляд Маркова, такая ситуация снижает эффект от усилий правительства по поддержке отрасли. Он пообещал довести до сведения Ростуризма и парламентского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры необходимость жесткой оценки качества услуг туристических объектов.

Владельцем «Солнечной долины» является известный в Челябинской области бизнесмен Олег Сиротин. В разговоре с корреспондентом URA.RU предприниматель пообещал выяснить, в чем дело, и разобраться в ситуации.

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Депутат от ЛДПР Евгений Марков, представляющий в Госдуме Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО, раскритиковал челябинский горнолыжный курорт «Солнечная долина». Свою оценку он высказал в Instagram. «Повышенный спрос на внутренний туризм сильно расслабляет отдельных предпринимателей в части контроля за уровнем сервиса на своих курортах. При наплевательском отношении к клиентам у людей формируется устойчивое ощущение „совка“. Вынужден отметить образец безобразного отношения к клиентам — курорт „Солнечная долина“ в Челябинской области. Отдыхали несколькими семьями в этом месте сразу после Нового года», — написал Марков. На взгляд Маркова, такая ситуация снижает эффект от усилий правительства по поддержке отрасли. Он пообещал довести до сведения Ростуризма и парламентского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры необходимость жесткой оценки качества услуг туристических объектов. Владельцем «Солнечной долины» является известный в Челябинской области бизнесмен Олег Сиротин. В разговоре с корреспондентом URA.RU предприниматель пообещал выяснить, в чем дело, и разобраться в ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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