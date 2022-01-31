Президент Казахстана уволил мэра Алматы

31 января 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

Новым мэром Алматы назначен экс-глава Национального банка Ерболат Досаев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Мэр Алматы Бакытжан Сагинтаев покинул свой пост «в связи с переходом на другую работу». Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Сагинтаев возглавлял акимат Алматы с июня 2019 года. «Указом главы государства Сагинтаев Бакытжан Абдирович освобожден от должности акима города Алматы в связи с переходом на другую работу», — сообщается на официальном сайте президента Казахстана. На пост акима назначен Ерболат Досаев, который ранее был председателем Национального банка. Сагинтаев занимал пост акима Алматы с июня 2019 года. В начале 2000-х годов работал заместителем председателя Агентства по регулирования естественных монополий и защите конкуренции. После Сагинтаев возглавил ведомство. С 2008 по 2012 год он был акимом Павлодарской области, а в 2102 году возглавил министерство экономического развития и торговли. С 2014 по 2016 год был первым вице-премьером, а в 2016 году стал премьер-министром Казахстана. Новый аким Алматы Досаев в 2000-х годах занимал должности министра финансов и министра здравоохранения. В 2010-х годах он вошел в состав правления Национального банка. В начале января 2022 года Алматы стала главным центром протестов в Казахстане, вызванных резким повышением цен на сжиженный газ. Очень быстро они переросли в столкновения митингующих с полицией и акты мародерства. Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации. Он также обратился за военной помощью к ОДКБ для преодоления «террористической угрозы». МИД Казахстана заявил, что в беспорядках участвовали люди, которые ранее воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. В республику прибыли военные из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Мэр Алматы Бакытжан Сагинтаев покинул свой пост «в связи с переходом на другую работу». Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Сагинтаев возглавлял акимат Алматы с июня 2019 года. «Указом главы государства Сагинтаев Бакытжан Абдирович освобожден от должности акима города Алматы в связи с переходом на другую работу», — сообщается на официальном сайте президента Казахстана. На пост акима назначен Ерболат Досаев, который ранее был председателем Национального банка. Сагинтаев занимал пост акима Алматы с июня 2019 года. В начале 2000-х годов работал заместителем председателя Агентства по регулирования естественных монополий и защите конкуренции. После Сагинтаев возглавил ведомство. С 2008 по 2012 год он был акимом Павлодарской области, а в 2102 году возглавил министерство экономического развития и торговли. С 2014 по 2016 год был первым вице-премьером, а в 2016 году стал премьер-министром Казахстана. Новый аким Алматы Досаев в 2000-х годах занимал должности министра финансов и министра здравоохранения. В 2010-х годах он вошел в состав правления Национального банка. В начале января 2022 года Алматы стала главным центром протестов в Казахстане, вызванных резким повышением цен на сжиженный газ. Очень быстро они переросли в столкновения митингующих с полицией и акты мародерства. Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации. Он также обратился за военной помощью к ОДКБ для преодоления «террористической угрозы». МИД Казахстана заявил, что в беспорядках участвовали люди, которые ранее воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. В республику прибыли военные из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.