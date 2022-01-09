Сотни вооруженных мародеров задержаны при бегстве из Казахстана

Около 300 человек задержаны в Казахстане 6—7 января при попытке пересечь границу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

В Казахстане 6—7 января силовики задержали около 300 человек при попытке пересечь границу. Об этом сообщил и. о. главы МВД Ерлан Тургумбаев. У них изъято огнестрельное оружие и похищенные материальные ценности.

«При попытке перехода через государственную границу задержаны около 300 человек, пытавшихся покинуть страну на автотранспорте и в пешем порядке. У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег, как в отечественной, так и в иностранной валюте», — передает РИА «Новости» слова Тургумбаева.

По сообщению РИА «Новости», контртеррористическая операция в Казахстане перешла на новый этап. Миротворцы усилили свое присутствие на всех блокпостах республики с целью предотвращения возможного бегства боевиков.

Массовые митинги в Казахстане начались 2 января. Сотни сотрудников правоохранительных органов страны были ранены в ходе столкновений с протестующими. В ходе патрулирования был обнаружено тело обезглавленного силовика. В стране задержали несколько тысяч террористов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил помощь у стран ОДКБ. Миротворцы из России, Армении, Белоруссии и Таджикистана были направлены в страну для содействия силовикам в стабилизации обстановки и охраны важных объектов.

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