Реформатор Конституции: закон о пытках примут вопреки критике МВД

01 февраля 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Закон об ужесточении наказаний за пытки в колониях должен быть принят, считает депутат от Свердловской области Павел Крашенинников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Законопроект об ужесточении наказания за пытки в колониях должен быть принят, несмотря на то, что МВД России выступает против этого. С такой позицией выступил глава комитета Госдумы по законодательству, один из главных авторов поправок в Конституцию 2020 года Павел Крашенинников. «МВД предлагает не вносить поправок по поводу психологического насилия, коллеги и правозащитники говорят, что надо. Это угрозы побоев и так далее. Считаю, если мы этот закон примем, это будет большой шаг вперед. Пока вопрос [о принятии законопроекта] не решен», — заявил Крашенинников на пресс-подходе, передает корреспондент URA.RU. Ранее портал Gulagu.net опубликовал видео с кадрами физического и сексуального насилия над заключенными в российских колониях. Позже президент РФ Владимир Путин снял Алексея Калашникова с должности главы Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН), а Министерству юстиции РФ и Генпрокуратуре поручил разобраться с пытками, передает «Национальная служба новостей». А депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас подготовили законопроект, ужесточающий наказание за насилие в колониях, включая угрозы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Законопроект об ужесточении наказания за пытки в колониях должен быть принят, несмотря на то, что МВД России выступает против этого. С такой позицией выступил глава комитета Госдумы по законодательству, один из главных авторов поправок в Конституцию 2020 года Павел Крашенинников. «МВД предлагает не вносить поправок по поводу психологического насилия, коллеги и правозащитники говорят, что надо. Это угрозы побоев и так далее. Считаю, если мы этот закон примем, это будет большой шаг вперед. Пока вопрос [о принятии законопроекта] не решен», — заявил Крашенинников на пресс-подходе, передает корреспондент URA.RU. Ранее портал Gulagu.net опубликовал видео с кадрами физического и сексуального насилия над заключенными в российских колониях. Позже президент РФ Владимир Путин снял Алексея Калашникова с должности главы Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН), а Министерству юстиции РФ и Генпрокуратуре поручил разобраться с пытками, передает «Национальная служба новостей». А депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас подготовили законопроект, ужесточающий наказание за насилие в колониях, включая угрозы.