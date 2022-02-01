Реформатор Конституции: закон о пытках примут вопреки критике МВД

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Внеочередное заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург , крашенинников павел
Закон об ужесточении наказаний за пытки в колониях должен быть принят, считает депутат от Свердловской области Павел Крашенинников Фото:

Законопроект об ужесточении наказания за пытки в колониях должен быть принят, несмотря на то, что МВД России выступает против этого. С такой позицией выступил глава комитета Госдумы по законодательству, один из главных авторов поправок в Конституцию 2020 года Павел Крашенинников.

«МВД предлагает не вносить поправок по поводу психологического насилия, коллеги и правозащитники говорят, что надо. Это угрозы побоев и так далее. Считаю, если мы этот закон примем, это будет большой шаг вперед. Пока вопрос [о принятии законопроекта] не решен», — заявил Крашенинников на пресс-подходе, передает корреспондент URA.RU.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал видео с кадрами физического и сексуального насилия над заключенными в российских колониях. Позже президент РФ Владимир Путин снял Алексея Калашникова с должности главы Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН), а Министерству юстиции РФ и Генпрокуратуре поручил разобраться с пытками, передает «Национальная служба новостей». А депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас подготовили законопроект, ужесточающий наказание за насилие в колониях, включая угрозы.

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Законопроект об ужесточении наказания за пытки в колониях должен быть принят, несмотря на то, что МВД России выступает против этого. С такой позицией выступил глава комитета Госдумы по законодательству, один из главных авторов поправок в Конституцию 2020 года Павел Крашенинников. «МВД предлагает не вносить поправок по поводу психологического насилия, коллеги и правозащитники говорят, что надо. Это угрозы побоев и так далее. Считаю, если мы этот закон примем, это будет большой шаг вперед. Пока вопрос [о принятии законопроекта] не решен», — заявил Крашенинников на пресс-подходе, передает корреспондент URA.RU. Ранее портал Gulagu.net опубликовал видео с кадрами физического и сексуального насилия над заключенными в российских колониях. Позже президент РФ Владимир Путин снял Алексея Калашникова с должности главы Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН), а Министерству юстиции РФ и Генпрокуратуре поручил разобраться с пытками, передает «Национальная служба новостей». А депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас подготовили законопроект, ужесточающий наказание за насилие в колониях, включая угрозы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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