Стрелявшему по свердловчанам экс-силовику дали 18 лет колонии

Сергея Болкова задержали 30 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим

Экс-полицейский Сергей Болков, устроивший стрельбу по людям с балкона своей квартиры в микрорайоне Химмаш (Екатеринбург), приговорен к 18 годам колонии строго режима. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского облсуда.

«Суд постановил назначить Болкову наказание в виде 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в решении суда. После выхода из колонии его свобода будет ограничена еще два года. Судья, ведущий дело Бобкова, зачитывал приговор дольше часа.

Прокуратура требовала назначить Болкову 20 лет колонии строгого режима. Это связано с общественной опасностью поведения Болкова и с отягчающим обстоятельством преступлений — алкогольным опьянением.

В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области URA.RU сообщили, что психолого-психиатрическая экспертиза доказала вменяемость Болкова. По версии следствия, он осознавал, что может убить кого-то, хотя на суде заявлял, что никогда не стал бы стрелять в сотрудников полиции.

«В спецоперации по задержанию и обезвреживанию подозреваемого принимало участие порядка 100 сотрудников МВД под руководством начальника УМВД по городу Екатеринбургу Игоря Озерова», — сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он подчеркнул, что во время спецоперации эвакуировали 35 человек.

Болков, будучи пьяным, 30 мая запер в своей квартире соседа, которому угрожал ножом и карабином «Вепрь-КМ». Экс-полицейский открыл стрельбу по людям и машинам. От выстрелов пострадала маленькая девочка, которую удалось спасти в больнице, и сотрудник Росгвардии, приехавший с напарником на вызов. Когда правоохранителям не удалось договориться с Болковым, в его квартиру приехал отряд специального назначения. Они выбили дверь квартиры и закинули внутрь светошумовую гранту. Только тогда удалось задержать Болкова, который на протяжении штурма квартиры стрелял по спецназу.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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