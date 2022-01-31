Архитекторы просят губернатора Шумкова не обновлять площадь

Про обновление площади Кургана стало известно в конце 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане представители реготделения «Союза архитекторов России» направили мэру Елене Ситниковой и губернатору Вадиму Шумкову письма, в которых просят не обновлять городскую площадь. Об этом URA.RU сообщила общественный представитель агентства стратегических инициатив в Курганской области по направлению «Городское развитие» Оксана Ковалева.

«Письма регионального отделения Союза архитекторов направлены губернатору Курганской области Шумкову В.М. и главе города Кургана Ситниковой Е.В. Архитекторы единодушно отнеслись отрицательно к представленной идее „нового урбанизма“ на центральной площади Кургана», — написала Ковалева.

Архитекторы считают, что Кургану «повезло», так как площадь была создана в традициях архитектуры сталинской эпохи, а спустя несколько лет после начала ее строительства спроектировать такие площади в провинциальных городах было невозможно. Они напомнили, что площадь Кургана является объектом культурного наследия регионального значения. Из-за этого обновление без положительного заключения историко-культурной экспертизы является незаконным.

Авторы писем просят Шумкова отменить решение о реконструкции площади, а оставшиеся деньги потратить на ремонт объектов ансамбля площади. Ситникову просят убедить Шумкова отменить решение. В пресс-службе мэрии URA.RU ответили, что уточнят информацию по теме. URA.RU запросило аналогичную информацию в областном правительстве.

В конце 2021 года мэрия Кургана принимала предложения по благоустройству площади. Горожане направили в администрацию всего семь идей. В январе власти представили эскиз, на котором вдоль площади, в том числе и на части парковки, планируют сделать газоны с фонарями.

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